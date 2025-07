Na Wspólnej, odcinek 4066: Monika w ciąży? Powie Renacie o niepokojących objawach - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" Monika nie będzie czuć się najlepiej. Cieślikowa zacznie się skarżyć na złe samopoczucie i ciągłe zmiany nastroju, przez co zacznie być roztargniona i rozkojarzona! Do tego stopnia, że zupełnie zapomni o spotkaniu z Renatą, którą wciąż będzie wspierać przy adopcji Zosi. Tym bardziej, że sprawa nabierze tempa, gdyż przez Marzenę (Katarzyna Zielińska-Jaworska), dziewczynka będzie mogła trafić do ośrodka adopcyjnego.

Ale na szczęście, w 4066 odcinku "Na Wspólnej" ostatecznie Cieślikowa dotrze na spotkanie z siostrą. Tyle tylko, że zamiast skupić się na Zosi, Renata będzie musiała teraz zająć się Moniką, która powie jej o swoich niepokojących objawach.

Renata zasugeruje Monice wykonanie testu ciążowego w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4066 odcinku "Na Wspólnej" sprawi, że Dziedzicowa od razu pomyśli, że jej siostra jest w ciąży! I nic dziwnego, gdyż wszystkie symptomy będą na to wskazywać. A że życie intymne Moniki i Damiana (Waldemar Błaszczyk), po ich powrocie, nabierze rozpędu, to ciąża Cieślikowej faktycznie będzie bardzo możliwa!

I z tego względu w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Renata zasugeruje Monice wykonanie testu ciążowego, na co siostra ostatecznie się zdecyduje, gdy wszystko sobie obliczy w kalendarzyku! I jak tylko wynik pokaże 2 kreski, to zszokowana Cieślikowa kompletnie się załamie! A to dlatego, że w ogóle nie będą myśleli z Damianem o kolejnym dziecku. I to jeszcze w sytuacji, jakiej znajdą się Renata ze Sławkiem (Mariusz Słupiński). Ale faktycznie wszystko będzie na to wskazywać, że ich rodzina się powiększy.

Ginekolog nie potwierdzi ciąży Cieślikowej w 4068 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4067 odcinku "Na Wspólnej" ogromnie ich poruszy. Tym bardziej, że już będą mieli swoje lata, a także odchowanego syna, o którego zaczną martwić się najbardziej. A to dlatego, że nie będą wiedzieli, jak Kajtek (Mikołaj Szostek) to przyjmie.

Ale nim jeszcze mu o tym powiedzą, to oczywiście w 4068 odcinku "Na Wspólnej" postanowią to sprawdzić, aby mieć 100% pewność, czy aby na pewno Monika spodziewa się kolejnego dziecka. Dlatego Cieślikowa umówi się na wizytę do ginekologa, od którego wyjdzie wściekła i rozżalona! A wszystko przez to, że nie potwierdzi on jej ciąży, tylko postawi zaskakującą diagnozę!

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna