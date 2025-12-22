M jak miłość, odcinek 1899: Odejście Agnes zniszczy Marysię i Artura? Rogowski nie będzie już taki sam - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Już od rana w 1899 odcinku M jak miłość w domu Rogowskich będzie czuć nerwową atmosferę. Marysia uważnie przyjrzy się mężowi i jego zachowaniu po zniknięciu Agnes. Zauważy, że Artur jest rozkojarzony, milczący i ewidentnie czymś przytłoczony.

– Słuchaj, miałeś jakieś wiadomości od Agnes? Nic nie mówiłeś… – zapyta spokojnie.

Artur natychmiast ją zbyje, bąkając pod nosem, że nie. Nie będzie chciał wracać do tematu. Chwilę później ich rozmowę przerwą podniesione głosy dobiegające z zewnątrz.

Kolejna kłótnia Basi i Michała. Marysia wbije mężowi szpilę

Gdy Artur usłyszy następną sprzeczkę Basi (Karina Woźniak) z jej chłopakiem Michałem (Igor Pawłowski), skomentuje to bez większego zastanowienia.

– Co tam się dzieje? Baśka znowu kłóci się z Michałem? Ja naprawdę nie wiem, ile ten chłopak wytrzyma jeszcze te zmienności nastrojów u naszej córki…

Marysia natychmiast ostudzi jego ton.

– Przynajmniej rozmawiają… – odpowie wymownie, nie kryjąc pretensji.

To jedno zdanie wystarczy, by między małżonkami zapadła ciężka cisza. Marysia da Arturowi jasno do zrozumienia, że brak szczerości i rozmów niszczy ich relację i że widzi w nim dokładnie to, czego on sam nie chce dostrzec.

Tajemnica Agnes wpłynie na Rogowskich w 1899 odcinku "M jak miłość"

Basia w 1899 odcinku M jak miłość coraz gorzej będzie znosić ciężar rodzinnej tajemnicy. Z jednej strony martwić się będzie o Agnes, ukrywającą się przed Martinem (Paweł Izdebski), z drugiej nie poradzi sobie z napięciem w domu i własnymi emocjami.

To właśnie Barbara (Teresa Lipowska) okaże się dla niej największym wsparciem. Seniorka rodu, która już wcześniej przejrzała zachowanie Agnes i domyśliła się, że Artur ma drugą córkę, będzie uważnie obserwować wnuczkę. W rozmowach z Basią spróbuje ją uspokoić, ale też delikatnie przygotować na to, że prawda nie da się wiecznie ukrywać. Barbara zauważy, że zniknięcie Agnes rozbiło rodzinę bardziej, niż ktokolwiek się spodziewał i że Marysia jest coraz bliżej odkrycia prawdy.

Dopiero pod sam wieczór nastąpi przełom. Marysia, która przez cały dzień zbierała w myślach fakty, spojrzy na Artura i wypowie słowa, które zmienią wszystko. Potwierdzi mu, że Agnes jest jego córką. Jak ta prawda wpłynie na ich małżeństwo? Czy Rogowscy poradzą sobie z tajemnicą, która przez tygodnie niszczyła ich dom od środka? 1899 odcinek "M jak miłość" pokaże, że zniknięcie Agnes było dopiero początkiem prawdziwego kryzysu – nie tylko dla Basi, ale też dla Artura i Marysi.