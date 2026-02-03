Na Wspólnej, odcinek 4160: Kiedy Zimińscy chcą zgłosić zaginięcie Halinki, ta dzwoni z Turcji z przerażającym wyznaniem

Emocje w serialu "Na wspólnej" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej mieszanki intryg i sercowych zawirowań. Darek odkrył kompromitujące fakty o lekarzu Kaliny, a co więcej, poznał kilka szokujących informacji na jej temat od dawnej wykładowczyni. Sama Kalina, zorientowawszy się, że Tadeusz zostaje dłużej w Gdańsku, postanowiła pójść do łóżka z jego kolegą. Wątki miłosne nie ominęły też Oli, która wpadła na Mariusza podczas spotkania z nowym klientem, co oczywiście nie spodobało się Czerskiemu. Tymczasem u Hofferów rozkwitało uczucie między Ulą a Dexem, choć nadopiekuńczy Kamil próbował kontrolować córkę na każdym kroku, nie dając się przekonać nawet uroczemu gestowi chłopaka. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na wspólnej" odc. 4160 - streszczenie

W drodze na uczelnię Ula postanawia odwiedzić Dexa w szpitalu. Niestety, ich spotkanie zauważa Kamil, który stawia młodemu lekarzowi ultimatum – albo zakończy tę relację, albo pożegna się z pracą na oddziale. Pomimo problemów, Ula wraca do domu w radosnym nastroju i dzieli się z matką, Zuzą, wspaniałą wiadomością o tym, że jest zakochana. Tymczasem Łukasz otrzymuje telefon od Tadeusza, który dręczony wyrzutami sumienia opowiada o swoich planach ślubnych i spodziewanym dziecku. Słysząc to, Łukasz zaczyna podejrzewać, że Kalina go zmanipulowała, i postanawia ją szantażować, żądając 50 tysięcy złotych za milczenie w sprawie kompromitującego nagrania. Równocześnie Zimińscy martwią się brakiem kontaktu z Halinką, podejrzewając, że jej nowy partner, Janusz, ma z tym coś wspólnego. Gdy Danka decyduje się zgłosić zaginięcie, otrzymuje szokujący telefon od przyjaciółki, która wyznaje, że została uprowadzona do Turcji.

"Na wspólnej" odc. 4160 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a intrygi i zwroty akcji z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić tych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje. Premierowa emisja 4160. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się we wtorek, 10 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to historia, której fundamentem jest obietnica złożona lata temu w domu dziecka przez grupę przyjaciół. To właśnie dom przy tytułowej ulicy stał się dla nich i ich rodzin wspólną przystanią, gdzie śledzimy losy Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Produkcja ta od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Serial pokazuje, jak przyjaźń z dzieciństwa może przerodzić się w więź silniejszą niż więzy krwi, stając się opoką dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: