Na Wspólnej, odcinek 4170: Pijany Mariusz wraca do domu po przegranej sprawie. Jego zachowanie niepokoi Olę - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Na sali sądowej sytuacja Mariusza całkowicie wymknęła się spod kontroli, gdy sekretarka prezesa oskarżyła Czerskiego o próbę przekupstwa, co doprowadziło do awantury i przerwania rozprawy. Sporo działo się też u Kaliny, która wpadła w panikę podczas wizyty na USG. W klinice niespodziewanie pojawił się Darek, co zmusiło Łukasza do wywołania fałszywego alarmu pożarowego. Tymczasem Julka musiała zmierzyć się z trudnym wyznaniem Kosmy, który przyznał się do handlu marihuaną, obiecując poprawę. Niestety, jeszcze tego samego wieczoru chłopak zostawił ją samą na imprezie, narażając ją na niebezpieczeństwo ze strony swojego kolegi. Poprzedni epizod pozostawił nas z wieloma pytaniami, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

"Na Wspólnej" odc. 4170 - streszczenie

Ola Zimińska spędzi niespokojną noc, martwiąc się o swojego męża Mariusza, który zniknął bez śladu i nie odbiera od niej połączeń. Jej obawy nasilą się, gdy rano dotrze do niej informacja o porażce męża w sprawie sądowej Nowińskiego, a on sam wróci do domu w stanie upojenia alkoholowego. Równolegle Julka będzie zamartwiać się o los Kosmy, obarczając winą za jego zniknięcie rapera Leona. Ten jednak obiecuje jej pomoc w odnalezieniu chłopaka i po spotkaniu z nim, udziela mu rad, jak wyjaśnić sytuację Julce, choć ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. W tym samym czasie Wiktoria będzie rywalizować w zawodach sportowych, jednocześnie z niecierpliwością oczekując na decyzję londyńskiego sądu dotyczącą powrotu jej brata do Polski, a kluczowa wiadomość od matki dotrze do niej tuż przed finałem zawodów.

"Na Wspólnej" odc. 4170 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie odpowiedzi na wiele pytań, zwłaszcza w kontekście problemów Oli i Mariusza oraz zaginięcia Kosmy. Dla tych, którzy nie chcą przegapić ani chwili z życia postaci z ulicy Wspólnej, kluczowe są informacje o emisji. Najnowszy, 4170. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść, której fundamentem jest przyjaźń zrodzona w domu dziecka, silniejsza niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej przez grupę przyjaciół, którzy dzięki darowiźnie Wiktora Brzozowskiego znaleźli wspólny dom przy tytułowej ulicy. Od lat z zapartym tchem śledzimy perypetie rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, obserwując, jak ich niezwykła więź kształtuje kolejne pokolenia. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)