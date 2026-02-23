Panna młoda, odcinek 34: Beyza zniszczy przełomową kolację Hancer i Cihana. Wyśle im okrutny prezent - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 34 – sobota, 28.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Niedługo po dramatycznych wydarzeniach w klinice, gdzie Cihan w ostatniej chwili uratuje Hancer przed okaleczającą operacją, mężczyzna postanowi zabrać żonę do eleganckiej restauracji. Będzie chciał wyrwać ją z ciężkich myśli i spróbować odbudować ich relację. Hancer nie będzie jednak zachwycona wyjściem. Zamiast stolika w centrum sali wybierze miejsce przy ścianie, unikając ciekawskich spojrzeń.

Cihan spróbuje zbliżyć się do Hancer w 34 odcinku "Panny młodej"

— (...) Z czego się śmiejesz? Czy wyglądam śmiesznie? — zapyta ostro, gdy Cihan parsknie pod nosem.

— To będzie długa noc… — mruknie tylko Cihan, przeczuwając trudną rozmowę i próbując wybrać jedzenie. Hancer nie będzie miała ochoty jeść.

Mimo jej oporu zamówi jedzenie za nich oboje.

— Powiedziałam, że niczego nie chcę. Nie powinieneś był zamawiać za mnie — rzuci z goryczą.

— Czy zamierzasz zachowywać się tak przez cały wieczór? — odpowie spokojnie, ale stanowczo.

Napięcie między nimi będzie narastać, aż Cihan spróbuje przełamać dystans i nakarmi ją kawałkiem ryby. Zawstydzona spojrzeniami gości Hancer ulegnie, ale atmosfera pozostanie chłodna i pełna niedopowiedzeń.

Okrutny prezent od Beyzy

Właśnie wtedy do stolika podejdzie kelner z ogromnym tortem w kształcie serca. Czerwona polewa i zapalone świeczki przyciągną uwagę całej sali.

— Co to jest? Nie zamawialiśmy tortu — zapyta zaskoczony Cihan.

Hancer zauważy kartkę z wiadomością: „Życzę nam jeszcze wielu szczęśliwych lat razem, kochanie”.

Słowa uderzą w nią jak policzek. W jednej chwili przypomni sobie słowa Beyzy i jej insynuacje, że Cihan wciąż kocha swoją pierwszą żonę. Zszokowana i upokorzona poprosi o wyjście.

— Możemy już iść. Nie mam ochoty tu dłużej być — powie cicho, ale stanowczo.

Kolacja, która miała być początkiem pojednania, zakończy się przedwcześnie, a między małżonkami znów pojawi się mur.

Beyza będzie świętować sukces

W tym samym czasie Beyza będzie siedzieć w domu, jedząc identyczny tort i czekając na telefon od kelnera. Gdy dowie się, że plan się powiódł, uśmiechnie się z satysfakcją.

— Mów dalej. Jak zareagowali? — zapyta chłodno.

— Wyszli z restauracji, nie kończąc kolacji — usłyszy w odpowiedzi.

— Świetnie. Pieniądze dostaniesz, jak obiecałam — odpowie triumfalnie.

Dla Beyzy ten wieczór będzie idealną zemstą i kolejnym krokiem w wojnie o Cihana.

Hancer podejmie dramatyczną decyzję

Następnego dnia zraniona Hancer pojawi się w klinice doktor Yasemin i oznajmi, że podda się zapłodnieniu in vitro, nawet jeśli lekarka będzie przeciwna.

— Podjęłam decyzję. Wdrożę wszystko, co będzie konieczne — powie stanowczo.

— Jeśli ty tego nie zaakceptujesz, znajdę inną lekarkę. Ale nie chcę tego robić bez ciebie — doda błagalnie.

To pokaże, jak bardzo tort Beyzy i kolacja wpłyną na jej psychikę i jak desperacko będzie chciała spełnić oczekiwania Cihana. Beyza po raz kolejny udowodni, że potrafi manipulować i niszczyć szczęście Hancer jednym ruchem.