Panna młoda, odcinek 55: Cihan po żądaniu rozwodu chce odzyskać Hancer. Znajdzie sprzymierzeńca - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 55 - czwartek, 26.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 55 odcinku "Panny młodej" do drzwi domu Cemila zapuka niespodziewany gość. Hancer, stojąca w przedpokoju, podniesie głowę i po krótkim wahaniu otworzy drzwi. Zastygnie w progu, bo po drugiej stronie stanie Cihan – wyprostowany, elegancki, w czarnym płaszczu, z dużym bukietem kwiatów w dłoniach. Czerwone, białe i różowe kwiaty będą przeplatać się subtelnie, tworząc imponujący prezent. Tuż za nim pojawi się Ertugrul, spokojny, uprzejmy, z łagodnym uśmiechem.

Cihan odzyska Hancer w 55 odcinku "Panny młodej"?

Hancer nie będzie w stanie wydobyć słowa. Jej palce zacisną się na klamce, a oczy wypełni zaskoczenie.

— Cihan…? — szepnie, niemal nie wierząc własnym oczom.

W tym momencie z salonu wyjdzie Derya. Gdy zobaczy gości, jej twarz rozjaśni triumfalny uśmiech.

— Och, proszę! — powie, szybko odsuwając się, by zrobić miejsce. — Zapraszamy do środka.

Cihan i Ertugrul wejdą do domu, a Hancer wciąż będzie stać przy drzwiach, wpatrując się w bukiet w jego dłoniach, nie wiedząc, co zrobić dalej. W końcu zaprowadzi ich do salonu. Derya wyśle Emira po Cemila, by sprowadzić go do domu. Chłopiec wybierze się do sklepu, a matka zadowolona, lecz z nutą ironii, zostanie w przedpokoju:

— Zobaczymy, czy teraz również będziesz taki pewny siebie, Cemilu — szepnie do siebie.

W salonie Cihan będzie stał spokojnie z bukietem w dłoniach, a Hancer naprzeciwko niego, wyraźnie spięta. Ertugrul rozglądnie się po pokoju, doceniając jego skromne, ale zadbane wnętrze.

— Cemila nie ma w domu? — zapyta grzecznie Cihan.

— Zaraz wróci — odpowie Derya. — Wysłałam po niego Emira.

Na stole pojawi się bukiet kwiatów i białe pudełko przewiązane zieloną kokardą. Ertugrul wyjaśni, że przyszedł w zupełnie innym celu: zależy mu na szczęściu Hancer i Cemila. Cihan natomiast prosi o wsparcie w odzyskaniu żony.

— Znam Cihana od lat — powie Ertugrul. — Najpierw był moim szefem, teraz jest jak syn. Poprosił mnie o pomoc i zrobię wszystko, by im pomóc.

Derya wstanie i poprosi Hancer, by przygotowała kawę dla gości. Kobieta, choć zaskoczona, wejdzie do kuchni. Derya nie pozostawi złudzeń co do intencji Cihana: przyszedł z kwiatami i czekoladkami, by przeprosić i prosić o wybaczenie.

— Chcesz się trochę pobawić? — rzuci Derya złośliwie. — Możesz mu trochę „posolić” kawę, niech zrozumie aluzję.

Hancer uniesie brew. — Jasne. Potem dodam jeszcze miodu i cukru. Niech wypije i odeślę go do domu.

Cemil nie pozostanie obojętny. Mimo obecności Ertugrula, stanowczo odmówi oddania siostry Cihanowi:

— Ciebie szanuję, wujku, ale on… wszedł do mojego domu, jadł mój chleb, pił moją wodę… a potem splunął na mój honor.

Cihan spokojnie odpowie, że służył w wojsku jako komandos i ma doświadczenie, które nauczyło go podejmowania ryzykownych decyzji dla osób, które kocha. Jego opowieść o przyjacielu, którego pomógł odzyskać ukochaną, podkreśli determinację i uczciwość w działaniu. Po wyjściu Cihana, Derya zdradzi Cemilowi prawdę: jeśli go nie odda, Cihan porwie swoją żonę. Hancer będzie stała przy oknie, a Cemil, najpierw w szoku, powoli zacznie rozumieć sytuację.

— Teraz już wiesz — powie Derya z satysfakcją. — Czego naprawdę chce twoja siostra.

W tym samym czasie Beyza spróbuje wejść do domu Cemila, by wywrzeć presję na Hancer. Zostanie jednak powstrzymana przez Deryę, która jasno pokaże, że każdy jej plan może okazać się bezskuteczny wobec determinacji Cihana. W osobnej scenie Sinem, matka, w swoim eleganckim pokoju, bez chusty, zrozumie, że jej serce i cierpienie są dla córki. Wzruszona, zadzwoni do ojca, by poczuć choć namiastkę bliskości i wsparcia. Jej troska i łzy podkreślą, jak wiele kobiet w tej rodzinie znosi w imię miłości i obowiązków.

Choć Hancer i Cihan wciąż stoją na krawędzi, pojawi się nadzieja na odnowienie związku, ale tylko dzięki sprzymierzeńcowi, którego obecność zmieni układ sił w rodzinie. Konflikt, emocje i dramatyczne decyzje będą utrzymywać napięcie aż do kolejnego odcinka.