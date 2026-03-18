Złoty chłopak, odcinek 256: Seyran wchodzi do jaskini lwa, a Ferit zostaje porzucony

Spis treści
Co wydarzyło się w poprzednim 255. odcinku serialu Złoty chłopak?
W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Seyran podjęła samowolną decyzję o wynajęciu luksusowej rezydencji, którą wcześniej oglądała w towarzystwie Ferita. Jej partner Sinan posunął się do kłamstwa, ponieważ za wszelką cenę wolał pozostać pod dachem swojej matki. W tym samym czasie dziadek Diyar jasno określił swoje wymagania, uzależniając pełną akceptację Ferita od jego oficjalnych oświadczyn. Seyran ostatecznie postanowiła stworzyć nową kolekcję biżuterii we współpracy z Feritem, a Kazim zaczął intensywnie drążyć temat prawdziwych korzeni Abidina.
Złoty chłopak, odcinek 256. Diyar zostawia Ferita, a Seyran wchodzi do paszczy lwa
Kazim nie odpuszcza i zamierza definitywnie rozwikłać zagadkę pochodzenia Abidina. Tymczasem Seyran decyduje się na odważny krok i wprowadza się do domu matki swojego męża, planując sprytnie wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Z kolei Diyar kończy relację z Feritem, wyznając babci, że obawiała się braku zaręczyn z jego strony i wolała odejść pierwsza. Porzucony mężczyzna nie kryje wściekłości i głębokiego rozczarowania. Sinan w tajemnicy knuje, jak ostatecznie zrezygnować z wynajętej posiadłości, podczas gdy w rezydencji Ayla od samego początku daje Seyran do zrozumienia, że to ona pociąga za sznurki i całkowicie kontroluje swojego syna.
Złoty chłopak, odcinek 256 w TVP1. Kiedy oglądać turecki hit?
Fani telenoweli mogą śledzić losy swoich ulubieńców na głównym kanale Telewizji Polskiej od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Najnowszy, pełen intryg i niespodziewanych decyzji 256. epizod zostanie wyemitowany w czwartek 26 marca 2026 roku. Regularna emisja w stacji TVP1 pozwala widzom na bieżąco obserwować skomplikowane perypetie życiowe Seyran, Ferita, Sinana i reszty bohaterów.
Obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?
W popularnej tureckiej produkcji występuje cała plejada znanych aktorów. Na ekranie pojawiają się między innymi:
- Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir portretujący Ferita Korhana
- Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı grający Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ portretująca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar odgrywająca Şefikę
- Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay występujący jako Latif
- Selen Özbayrak grająca Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir w roli Tekina Kayi
- Binnur Kaya portretująca Nükhet