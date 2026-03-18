Złoty chłopak, odcinek 256: Seyran wchodzi do jaskini lwa, a Ferit zostaje porzucony

Co wydarzyło się w poprzednim 255. odcinku serialu Złoty chłopak?

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Seyran podjęła samowolną decyzję o wynajęciu luksusowej rezydencji, którą wcześniej oglądała w towarzystwie Ferita. Jej partner Sinan posunął się do kłamstwa, ponieważ za wszelką cenę wolał pozostać pod dachem swojej matki. W tym samym czasie dziadek Diyar jasno określił swoje wymagania, uzależniając pełną akceptację Ferita od jego oficjalnych oświadczyn. Seyran ostatecznie postanowiła stworzyć nową kolekcję biżuterii we współpracy z Feritem, a Kazim zaczął intensywnie drążyć temat prawdziwych korzeni Abidina.

Złoty chłopak, odcinek 256. Diyar zostawia Ferita, a Seyran wchodzi do paszczy lwa

Kazim nie odpuszcza i zamierza definitywnie rozwikłać zagadkę pochodzenia Abidina. Tymczasem Seyran decyduje się na odważny krok i wprowadza się do domu matki swojego męża, planując sprytnie wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Z kolei Diyar kończy relację z Feritem, wyznając babci, że obawiała się braku zaręczyn z jego strony i wolała odejść pierwsza. Porzucony mężczyzna nie kryje wściekłości i głębokiego rozczarowania. Sinan w tajemnicy knuje, jak ostatecznie zrezygnować z wynajętej posiadłości, podczas gdy w rezydencji Ayla od samego początku daje Seyran do zrozumienia, że to ona pociąga za sznurki i całkowicie kontroluje swojego syna.

Złoty chłopak, odcinek 256 w TVP1. Kiedy oglądać turecki hit?

Fani telenoweli mogą śledzić losy swoich ulubieńców na głównym kanale Telewizji Polskiej od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Najnowszy, pełen intryg i niespodziewanych decyzji 256. epizod zostanie wyemitowany w czwartek 26 marca 2026 roku. Regularna emisja w stacji TVP1 pozwala widzom na bieżąco obserwować skomplikowane perypetie życiowe Seyran, Ferita, Sinana i reszty bohaterów.

Obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

W popularnej tureckiej produkcji występuje cała plejada znanych aktorów. Na ekranie pojawiają się między innymi:

Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir portretujący Ferita Korhana

Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan

Ersin Arıcı grający Abidina

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ portretująca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar odgrywająca Şefikę

Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay występujący jako Latif

Selen Özbayrak grająca Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir w roli Tekina Kayi

Binnur Kaya portretująca Nükhet