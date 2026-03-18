Złoty chłopak, odcinek 256: Seyran wchodzi do jaskini lwa, a Ferit zostaje porzucony

Joanna Dembek
2026-03-18 13:42

Przed widzami tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" kolejne zaskakujące zwroty akcji. Rodzina Korhanów ponownie mierzy się z siecią kłamstw, a bolesna przeszłość daje o sobie znać. Zobacz szczegółowe streszczenie 256 odcinka "Złotego chłopaka" i sprawdź, jak potoczą się dalsze losy uwielbianych bohaterów.

Co wydarzyło się w poprzednim 255. odcinku serialu Złoty chłopak?

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Seyran podjęła samowolną decyzję o wynajęciu luksusowej rezydencji, którą wcześniej oglądała w towarzystwie Ferita. Jej partner Sinan posunął się do kłamstwa, ponieważ za wszelką cenę wolał pozostać pod dachem swojej matki. W tym samym czasie dziadek Diyar jasno określił swoje wymagania, uzależniając pełną akceptację Ferita od jego oficjalnych oświadczyn. Seyran ostatecznie postanowiła stworzyć nową kolekcję biżuterii we współpracy z Feritem, a Kazim zaczął intensywnie drążyć temat prawdziwych korzeni Abidina.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Złoty chłopak, odcinek 256. Diyar zostawia Ferita, a Seyran wchodzi do paszczy lwa

Kazim nie odpuszcza i zamierza definitywnie rozwikłać zagadkę pochodzenia Abidina. Tymczasem Seyran decyduje się na odważny krok i wprowadza się do domu matki swojego męża, planując sprytnie wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Z kolei Diyar kończy relację z Feritem, wyznając babci, że obawiała się braku zaręczyn z jego strony i wolała odejść pierwsza. Porzucony mężczyzna nie kryje wściekłości i głębokiego rozczarowania. Sinan w tajemnicy knuje, jak ostatecznie zrezygnować z wynajętej posiadłości, podczas gdy w rezydencji Ayla od samego początku daje Seyran do zrozumienia, że to ona pociąga za sznurki i całkowicie kontroluje swojego syna.

Złoty chłopak, odcinek 256 w TVP1. Kiedy oglądać turecki hit?

Fani telenoweli mogą śledzić losy swoich ulubieńców na głównym kanale Telewizji Polskiej od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Najnowszy, pełen intryg i niespodziewanych decyzji 256. epizod zostanie wyemitowany w czwartek 26 marca 2026 roku. Regularna emisja w stacji TVP1 pozwala widzom na bieżąco obserwować skomplikowane perypetie życiowe Seyran, Ferita, Sinana i reszty bohaterów.

Obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

W popularnej tureckiej produkcji występuje cała plejada znanych aktorów. Na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir portretujący Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı grający Abidina
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ portretująca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar odgrywająca Şefikę
  • Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay występujący jako Latif
  • Selen Özbayrak grająca Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir w roli Tekina Kayi
  • Binnur Kaya portretująca Nükhet
