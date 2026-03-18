Dziedzictwo, odcinek 870: Doga wpada pod koła, a Nana z Yusufem trafiają w pułapkę

W poprzednim 869. epizodzie tureckiej telenoweli Nana szykowała się do wyjazdu z kraju, powierzając wszystkie oszczędności przemytnikowi Hamdiemu. W tym samym czasie stan zdrowia małego Yusufa drastycznie się pogorszył, a chłopiec zaczął majaczyć z powodu wysokiej temperatury. Opiekunka natychmiast udała się z nim do placówki medycznej, jednak odmówiono im wejścia. Zdesperowana kobieta próbowała zdobyć medykamenty, co skończyło się interwencją ochrony. Ostatecznie jeden z pracowników zlitował się nad nią i wręczył jej gotówkę. Niestety, pieniądze na leki zostały skradzione przez bezdomnego mężczyznę. Pozbawiona środków Nana nie miała jak pomóc cierpiącemu dziecku. W międzyczasie Ayse namierzyła lokalizację swojej zaginionej córki i wyruszyła, aby bezpiecznie sprowadzić ją do domu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie 870. odcinka serialu "Dziedzictwo". Tragiczny wypadek Dogi

Zdesperowana Nana ostatecznie odbiera swoje pieniądze siłą od Vedata, co pozwala jej na zakup niezbędnych preparatów dla Yusufa. Kiedy stan zdrowia chłopca ulega poprawie, oboje wyruszają na umówione spotkanie z przemytnikiem, który miał zorganizować ich ucieczkę za granicę. Szybko jednak wychodzi na jaw, że Szakal ubiegł ich działania i skutecznie przekupił mężczyznę. Nana oraz małoletni Yusuf zostają brutalnie uwięzieni w naczepie ciężarówki, a następnie przekazani w ręce bezwzględnego Szakala. W innym wątku Ferit, wspierany przez Aynur, skutecznie zwodzi Ayse. Funkcjonariuszka dociera do mieszkania, w którym rzekomo miał przebywać mężczyzna wraz z dziewczynką, ale znajduje tam wyłącznie puste pomieszczenia. Tymczasem Doga niepostrzeżenie wymyka się z kryjówki, pragnąc odzyskać z dawnego domu swoją ulubioną zabawkę. W trakcie tej ryzykownej wyprawy dziewczynka wpada wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu.

Gdzie i kiedy oglądać 870. odcinek "Dziedzictwa" w telewizji?

Turecką produkcję "Dziedzictwo" można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 870. epizod tej wciągającej historii zadebiutuje w telewizji w czwartek, 26 marca 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe odcinki telenoweli są stale dostępne do obejrzenia za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła telenoweli "Dziedzictwo" oraz główna obsada aktorska

Akcja serialu skupia się na losach sióstr, Seher i Kevser, będących córkami Yusufa. Ich skromne, ale radosne życie ulega zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej i zamożnej rodziny Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z biegiem czasu jej sytuacja staje się dramatyczna, ponieważ traci męża, a niedługo potem sama zapada na śmiertelną chorobę. Przed odejściem błaga Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim siostrzeńcem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i despotycznego Yamana. Od tego momentu Seher podejmuje nierówną walkę o to, by odzyskać chłopca i zapewnić mu dom.

W serialu występują: