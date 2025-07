Monika pożegnała Na Wspólnej! Na koniec Sylwia Gliwa zagrała najbardziej wyczekiwaną scenę - ZDJĘCIA

Monika Cieślik znika z "Na Wspólnej"!

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Tym bardziej, że przecież dopiero co z planem "Na Wspólnej" pożegnała się Łucja (Magdalena Kaczmarek), a teraz przyszła kolej na uwielbianą Monikę, która gra tam od samego początku i wciąż stanowi bardzo ważną postać. Szczególnie teraz, gdy jej siostra Renata (Marta Jankowska) razem ze swoim mężem Sławkiem (Mariusz Słupiński) stara się o adopcję Zosi (Julia Horyń), w czym Cieślikowa mocno jej pomaga!

Aż tu nagle aktorka na swojej relacji na Instagramie ogłosiła, że to był jej ostatni dzień na planie! Ale spokojnie, gdyż nie w ogóle tylko przed przerwą wakacyjną, gdyż Sylwia Gliwa nagrała już wszystkie sceny, co miała, dzięki czemu może udać się na zasłużony wypoczynek! Tym bardziej, gdyż na koniec przyszło jej zagrać ujęcia, na które tak długo czekała!

Sylwia Gliwa spełniła na koniec swoje marzenie w "Na Wspólnej"!

Sylwia Gliwa pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Michałem Mikołajczakiem, a więc serialowym Darkiem Żbikiem! Aktorka ucieszyła się, że na sam koniec przyszło jej zagrać z serialowym amantem, na co tak długo czekała!

Tym bardziej, że już trochę czasu minęło od tego, jak widzowie wspólnie mogli oglądać ich na ekranie, gdy na rozpaczliwą prośbę Kajtka (Mikołaj Szostek) prawnik ratował jej małżeństwo z Damianem, co ostatecznie się udało!

Ale w końcu tuż przed końcem pracy Sylwii Gliwy na planie "Na Wspólnej" przed wakacjami przyszło im znów zagrać razem, z czego aktorka mocno się ucieszyła, gdyż lepiej zakończyć pracy, a zarazem rozpocząć wakacji nie mogła niż od spełnienia swojego marzenia!

- W końcu się doczekałam. Wczoraj zagrałam sceny z @michal_mikolajczak. Oczywiście w @nawspolnej_tvn. Od dzisiaj wakacje 🥳🥳🥳🥳🥳🥳 - napisała Sylwia Gliwa pod ich wspólnym zdjęciem na swojej relacji na Instagramie.

Co połączy Monikę i Darka w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

Ale co takiego tym razem połączy Monikę i Darka w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"? Czyżby Żbik znów musiał ratować małżeństwo Cieślików? A może wręcz przeciwnie, bo to on tuż po Brunie (Dawid Czupryński) padnie kolejnym łupem Cieślikowej? Ale czy po tym, co się stało Monika znów byłaby w stanie tyle zaryzykować?

A może spotkanie Cieślikowej i Żbika w następnych odcinkach "Na Wspólnej" będzie miał zupełnie inny kontekst? Tym bardziej, że to przecież jego kancelaria i Zakościelnego (Dariusz Niebudek) zajmuje się sprawą Dziedziców! I choć to Andrzej (Dariusz Niebudek) pomaga Renacie i Sławkowi, to jednak zarówno Tadek (Jakub Pruski), jak i Darek wtrącają swoje trzy grosze, więc może ta sprawa połączy go znów z Moniką, która także mocno angażuje się w pomoc siostrze?

Czy aktorka wróci na plan "Na Wspólnej" po wakacjach?

Tego dowiemy się już niebawem, ale jedno wiemy już na pewno i możemy uspokoić widzów, że Cieślikowa nie żegna się z planem "Na Wspólnej" na dobre, a jedynie na czas wakacji, po których wróci na plan nagrywać dla fanów nowe odcinki!

Także wszyscy fani Sylwii Gliwy, jak i Moniki w "Na Wspólnej" mogą spać spokojnie, gdyż nie zabraknie jej ani w najbliższych odcinkach, które zostały nagrane już wcześniej, ani w późniejszych, ani z pewnością w tych, które będzie nagrywać i po wakacjach, gdy w końcu wróci już na plan po swoim urlopie!