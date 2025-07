Łucja żegna Na Wspólnej! Magdalena Kaczmarek zniknie na długi czas - ZDJĘCIA

Magdalena Kaczmarek znika z "Na Wspólnej"!

W "Na Wspólnej" zaczął się czas pożegnań! I choć kultowy serial TVN w przeciwieństwie do hitów innych konkurencyjnych stacji Polsat czy TVP2 widzowie mogą oglądać przez całe wakacje, gdyż nie obowiązuje w nim przerwa wakacyjna, to jednak i aktorzy muszą złapać chwilę oddechu, aby nagrywać nowe odcinki! I tak jak inni zyskują czas na własne wakacje!

I nie inaczej będzie w przypadku Magdaleny Kaczmarek, która rozpocznie swój urlop jako jedna z pierwszych! A to dlatego, że aktorka nagrała już wszystkie sceny, które miała, dzięki czemu może udać się na zasłużony wypoczynek, aby potem wrócić na plan "Na Wspólnej" z nową energią! Ale ostrzegamy, że to wcale nie stanie się tak szybko, gdyż Łucja zniknie na dłużej!

Tak wyglądał ostatni dzień Łucji na planie "Na Wspólnej"!

Magdalena Kaczmarek pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie, że ma już za sobą ostatni dzień na planie "Na Wspólnej"! Aktorka podziękowała ekipie i pożegnała się z widzami uwielbianego serialu TVN, ale od razu uspokoiła ich także od razu, że wróci jednak wcale nie tak szybko, gdyż dopiero po wakacjach!

- Dziękuję za to, co zrobiliśmy!!! - napisała Magdalena Kaczmarek na pożegnalnym nagraniu z planu "Na Wspólnej", po czym dodała jeszcze od siebie - Do zobaczenia! Po wakacjach!

A to oznacza, że przez dłuższy czas nie będzie jej na planie "Na Wspólnej"! Ale spokojnie, gdyż to wcale nie będzie równoznaczne z tym, że fani w ogóle nie będą widzieć jej na ekranie, gdyż przecież odcinki są nagrywane z dużym wyprzedzeniem, a aktorka ostatnio intensywnie pracowała na planie, w mieszkaniu Kamila i Uli (Julia Jurek), skąd z pewnością nie zabraknie ujęć!

Co wydarzy się w życiu młodej Agier w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" w szpitalu rozpęta się prawdziwa afera po śmierci ojca milionera, której Kamil jak ordynator oddziału będzie musiał stawić czoła! Szczególnie, że dostanie się zarówno Ostrowskiemu (Marek Kalita) i Nalepie (Przemysław Sadowski), jak również dyrektorce Patrycji (Anita Jancia-Prokopowicz), jemu, jak i pozostałym lekarzom, w tym przecież także i Łucji, gdyż majętny Różański nie cofnie się przed niczym, aby ich pomścić!

I ten wątek będzie się ciągnąć przez kilka dobrych odcinków "Na Wspólnej", gdzie nie zabraknie ujęć nie tylko ze szpitala, ale także i mieszkania Hoffera, gdzie z pewnością ani Łucji, ani i jej matki nie zabraknie. Także widzowie mogą być spokojni!