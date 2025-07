Na Wspólnej, odcinek 4065: Wojtek zniszczy wieczór panieński Heleny! Wyląduje w szpitalu i będzie drżeć o życie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4065 - poniedziałek, 11.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4065 odcinku "Na Wspólnej" przerażona Helena ucieknie ze swojego wieczoru panieńskiego, który wyprawią jej Żaneta, Mania i Monika! I choć Kopciowa w ogóle nie będzie chciała świętować ostatniego dnia swojej wolności w zupełnym przeciwieństwie do Sokoła, który chętnie wybierze się z Wojtkiem i Włodkiem (Mieczysław Hryniewicz) do lasu, to jednak ostatecznie też się na niego zgodzi, bo jej najbliższe mocno się postarają!

I w 4065 odcinku "Na Wspólnej" umalują i przygotują Kopciową na bóstwo, po czym rozpoczną wspólną zabawę. Tyle tylko, że ta nie potrwa długo, gdyż panie odbiorą wstrząsający telefon od uczestników wieczoru kawalerskiego, z którego dowiedzą się, że Sokół wylądował w szpitalu!

Przerażona Helena ucieknie ze swojego wieczoru panieńskiego w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4065 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojona Helena od razu przybiegnie do szpitala, a w ślad za nią przybędzie tam i Żaneta. Tym bardziej, że na miejscu będzie też i Wojtek! I to właśnie na niego od razu naskoczy teściowa, ale jego żona natychmiast stanie w jego obronie i ocali go przed własną matką.

Jednak, gdy dowie się, co stało się na wieczorze kawalerskim Zbyszka i to jeszcze z jego pomysłu, gdyż główną atrakcją imprezy będą strzały z karabinu pneumatycznego, co dla Sokoła nie skończy się dobrze, to i ona nie będzie mieć dla niego żadnej litości! Tym bardziej, że w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Zbyszek będzie musiał przejść operację, a Helena będzie drżeć z niepokoju o swojego narzeczonego i to tuż przed ich ślubem!

Ślub Kopciowej i Sokoła odbędzie się w szpitalu w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście, w 4065 odcinku "Na Wspólnej" wszystko skończy się dobrze i Sokół przeżyje. Tyle tylko, że zostanie unieruchomiony, przez co ich ślubem stanie pod dużym znakiem zapytania, gdyż Zbyszek nie będzie mógł ruszać ani szyją, ani nogą, przez co nie da nawet rady wstać z łóżka!

Jednak Szulcowie w 4065 odcinku "Na Wspólnej" znajdą na to rozwiązanie, dzięki któremu Wojtek będzie mógł nieco obkupić swoje winy! A to dlatego, że ślub Heleny i Zbyszka i tak się odbędzie. Tyle tylko, że w szpitalu, dokąd małżonkowie ściągną urzędniczkę, marynarkę dla pana młodego, jak i przemycą tort weselny, dzięki czemu nawet i małe świętowanie się odbędzie!

