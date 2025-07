Na Wspólnej, odcinek 4064: Tragiczny finał wieczoru kawalerskiego Sokoła! Przez Wojtka i Włodka będzie walczył o życie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4064 - czwartek, 7.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4064 odcinku "Na Wspólnej" Helena i Sokół zaczną przygotowania do swojego ślubu, który będzie zbliżał się już wielkimi krokami! Ale nim do niego dojdzie to państwa młodych będą czekały jeszcze niezapomniane wieczory, w trakcie których będą świętować swoje ostatnie dni wolności!

I choć Kopciowa nie będzie chciała żadnego wieczoru panieńskiego, to jednak Żaneta (Anna Guzik), Mania (Zuzanna Kaszuba) i Monika (Sylwia Gliwa) zorganizują jej taką niespodziankę, że aż nie będzie miała wyboru!

W przeciwieństwie do Zbigniewa, który w 4064 odcinku "Na Wspólnej" chętnie wybierze się na swój wieczór kawalerski w towarzystwie Włodka i Wojtka i już aż nie będzie mógł się go doczekać! Tyle tylko, że on wcale nie skończy się dobrze...

Wieczór kawalerski Sokoła zakończy się w szpitalu w 4064 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 4064 odcinku "Na Wspólnej" panowie wymyślą sobie wyprawę do lasu, gdzie główną atrakcją będą strzały z karabinu pneumatycznego! Ale niestety ta zabawa będzie mieć tragiczny finał, gdyż konieczna okaże się interwencja lekarzy! A to dlatego, że strzelanie skończy się tak niefortunnie, że poważnie uszkodzi pana młodego, który w efekcie wyląduje w szpitalu!

I właśnie tam w 4064 odcinku "Na Wspólnej" ostatecznie przeniesie się "impreza" Sokoła, który trafi w ręce medyków! Z kolei Wojtek będzie musiał zmierzyć się z rozwścieczoną Heleną, która po otrzymaniu tragicznej informacji o stanie zdrowia swojego narzeczonego natychmiast zrezygnuje z własnej zabawy i także stawi się w szpitalu, oczekując na wieści o ukochanym Zbigniewie!

Zbigniew przeżyje operację i weźmie ślub z Heleną w 4065 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście w 4065 odcinku "Na Wspólnej" wszystko skończy się dobrze! Sokół przeżyje operację, ale niestety tak szybko nie wyjdzie do domu, przez co uroczystość stanie pod znakiem zapytania! Tym bardziej, że po zabiegu Zbigniew będzie miał unieruchomioną szyję, a także nogę w gipsie, przez co nie będzie mógł swobodnie się ruszać!

Jednak mimo tego w 4065 odcinku "Na Wspólnej" jego ślub z Heleną i tak się odbędzie! Tyle tylko, że nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a szpitalu, gdzie zjawi się urzędniczka, jak i najbliżsi państwa młodych, w tym także ci odpowiedzialni za całą tragedię! Ale wówczas już nikt nie będzie o tym myślał, gdyż wszyscy skupią się na wspólnym świętowaniu!