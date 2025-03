M jak miłość, odcinek 1865: Marcin straci dzieci! Iza zabierze Maję i Szymka do siebie

M jak miłość, odcinek 1861: Tadeusz zgubi córkę! Nie przyzna się Jagodzie, co się stało z Dorotką - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1866: Tak Bartek dowie się, że Dorota żyje? Dojdzie do decydującego spotkania z jej przyjaciółką

M jak miłość, odcinek 1861: Bartek spędzi noc z Natalką? Dorota zadzwoni do męża i domyśli się prawdy! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Marcin zrobi wszystko, by zatrzymać dzieci przy sobie, ale Iza będzie nieugięta. Niezależnie od błagań i próśb, kobieta postawi na swoim i bez skrupułów zabierze Maję oraz Szymka. To będzie dla Marcina jak policzek, przecież jeszcze niedawno bronił Izę przed Radkiem, który dopuścił się wobec niej przemocy, a teraz ona mu odpłaci takim zachowaniem.

W dodatku Chodakowski będzie musiał pogodzić się z myślą, że dzieci zamieszkają z człowiekiem, który już raz pokazał swoją agresję. W 1865 odcinku "M jak miłość" dojdzie do sceny, w której Marcin będzie musiał pożegnać się z Mają i Szymkiem, ponieważ dzieci nie będą z nim dłużej mieszkać. Iza zabierze je do siebie, ale nie pomyśli o tym, co naprawdę będzie dla nich dobre i ten błąd może wiele ją kosztować.

Iza w 1865 odcinku "M jak miłość" zabierze Marcinowi dzieci! Szymek i Maja znów zamieszkają z Radkiem

Po wszystkim, co się wydarzyło, Iza zdecyduje się wrócić do Radka. W 1865 odcinku "M jak miłość" była żona Marcina zignoruje wszystkie ostrzeżenia i uwierzy w jego przemianę. Będzie przekonana, że Radek się zmienił, że zasługuje na drugą szansę. Ale czy to naprawdę dobry pomysł? Widzowie już wiedzą, że Radek nie jest człowiekiem, któremu można zaufać. W 1865 odcinku "M jak miłość" będzie widać, że Marcin nie da się oszukać, przewidzi, że Iza znowu się zawiedzie. Ale będzie już za późno. Kobieta popełni ten sam błąd jeszcze raz, tylko tym razem ofiarami mogą stać się jej własne dzieci.

Iza w 1865 odcinku "M jak miłość" wróci do psychola Radka! Marcin będzie martwił się o byłą żonę

W 1865 odcinku "M jak miłość" Iza zupełnie zatraci się w złudzeniach i postanowi zaufać Radkowi, mimo że ten wcześniej podniósł na nią rękę. Mało tego, będzie twierdzić, że każdy zasługuje na drugą szansę, nawet ktoś, kto raz już pokazał swoją brutalność. To podejście Izy doprowadzi Marcina do rozpaczy.