M jak miłość, odcinek 1862: Magda odetchnie z ulgą, gdy Nadia zniknie z jej życia! Odda ją Dimie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1862: Odmieniona Basia wróci do Franki i Pawła, ale nie na długo. Nie zostanie nawet do porodu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1862 - wtorek, 01.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” rozkwitnie wielka przyjaźń między Magdą a Julią? Wszystko wskazuje na to, że po tym, jak obydwie zasypały topór wojenny dla dobra Nadii, nastąpi zupełnie nowe rozdanie w ich relacji.

Julia nie stanie między Magdą a Nadią w serialu „M jak miłość”

Julia zadeklarowała Andrzejowi brak złych intencji i być może rzeczywiście zmieniła się pod wpływem miłości do Dimy. Jest wdzięczna Magdzie, że po tym, jak usiłowała uwieść jej męża i zaszła z nim w ciążę, ona wciąż toleruje ją w swoim życiu. Dlatego zapewni ją i Budzyńskiego, że nigdy nie stanie między nią a Nadią.

W 1862. odcinku „M jak miłość” Nadia uniknie dramatu

W 1862. odcinku „M jak miłość” Magda będzie się opiekować Nadią podczas ferii. Ale Święcicki nie da sobie wolnego. Nadal będzie czyhał na życie Budzyńskiej i znowu ją zaatakuje. I tylko dzięki przypadkowi uda się jej przeżyć napaść. W samą porę Julia wróci do Siedliska z szalikiem, który Magda zostawi w jej samochodzie. Odgoni atakującego Budzyńską Święcickiego pogrzebaczem, raniąc go w nogę! Strach pomyśleć, jak potoczyłyby się wypadki, gdyby w domu była wówczas jeszcze Nadia. Na szczęście dziewczynka będzie wtedy na balu przebierańców. Budzyńska wcześniej nie uwierzyłaby, że to powie, ale oświadczy mężowi, że cieszy się, iż ukochana jej sercu dziewczynka wróci do ojca. Z szalejącym Święcickim, któremu policja nadal nie może nic udowodnić, dziecko nie jest bezpieczne w domu Magdy i Andrzeja.

