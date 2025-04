M jak miłość, odcinek 1864: Nowy Mateusz do końca trzymał to w tajemnicy! Tylko Marek znał prawdę o synu - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rafał Kowalski zastąpił Krystiana Domagałę w roli Mateusza Mostowiaka w "M jak miłość"

Mateusza Mostowiaka od 1864 odcinku "M jak miłość" będzie grał Rafał Kowalski, bo Krystian Domagała blisko dwa lata temu pożegnał się z rolą jedynego syna Marka i Hanki (Małgorzata Kożuchowska), ukochanego wnuka Barbary. Mimo że wcielał się w Mateusza odkąd skończył 4 miesiące, na planie spędził prawie 23 lata, to produkcja serialu zastąpiła go innym aktorem. Dlaczego Krystian Domagała odszedł, a Mateuszem został Rafał Kowalski? Tego do końca nie wiadomo.

Nowa twarz Mateusz od 1864 odcinka "M jak miłość"

Powrót Mateusza z nową twarzą do Mostowiaków w 1864 odcinku "M jak miłość" nie obędzie się bez sensacji! Oczywiście nikt słowem nie wspomni, że Mateusz wygląda teraz inaczej, że nie jest do siebie podobny. Ale zanim Mateusz wróci do rodzinnego domu w Grabinie, Marek przygotuje Barbarę i Marysię (Małgorzata Pieńkowska) na duże zmiany! Początkowo jednak Marysia pomyśli, że chodzi o kolejny ślub Mateusza... Wszystko wyjaśni się w ciągu paru godzin.

Marek będzie krył Mateusza przed rodziną w 1864 odcinku "M jak miłość"

To Rogowska w 1864 odcinku "M jak miłość" przywiezie nowego Mateusza do Grabiny. Na widok wnuka Barbara nie powstrzyma radości. I od razu zacznie zasypywać go pytaniami, dlaczego od dwóch miesięcy, czyli od Wigilii nie odzywał się do nich.

- Mateusz! Jezus Maria! Co za niespodzianka! A ty wiesz, że ja o tobie rozmawiałam dzisiaj rano z tatą?

- Tak? I coś mówił? - Mateusz będzie miał sporo do ukrycia przed babcią.

- No właśnie nic nie powiedział! Tylko tyle, że może przyjedziesz szybko. No chodź, pokaż się... Jak zmężniałeś! No śliczny jesteś! Siadaj kochanie, opowiadaj, co tam u ciebie słychać!

M jak miłość. Oto nowy Mateusz Mostowiak. Tak będzie wyglądało pierwsze spotkanie z Barbarą

Tajemnica Mateusza Mostowiaka wyjdzie na jaw w 1864 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Mostowiaków nieco milczący Mateusz w 1864 odcinku "M jak miłość" nie będzie jednak skory do zwierzeń. Jakby bał się reakcji babci i cioci na to, co od niego usłyszą. W ostatnim czasie w jego życiu zaszła spora rewolucja. Wstąpił do wojska, został żołnierzem i służył w jednostce z dala od Grabiny, ale na tym nie koniec. Milczenie Mateusza wystawi cierpliwość Marysi i Barbary na ciężką próbę.

- No dobrze Mateuszu, jeśli nie zapytam, to sam nic nie powiesz? Dobra. Twój tata powiedział, że masz dla nas niespodziankę...

- No może i mam...

- Boże, mamo, ten facet jest niereformowalny. Proszę cię, powiedz coś! - oceni Marysia.

- Mateuszku! - krzyknie na wnuka seniorka rodu Mostowiaków i uderzy ręką w stół.

- Naprawdę nie chciałem nikomu mówić, ale od września jestem studentem WAT-u...

- Studiujesz?! - Barbara nie uwierzy własnym uszom.

- Na początku nie chciałem nikomu mówić, nie wiedziałem, czy mi się uda, czy dam sobie radę, ale jestem już po sesji i nawet nieźle mi poszło!

- Ojej to gratuluję i tata wszystko od początku wiedział?

- Tak, bardzo mnie wspierał i jak widać, trzymał język za zębami.

- Synku, wyobrażam sobie, jak tata musi być z ciebie dumny! My też... A Lucek jakby się cieszył! - stwierdzi Barbara.