M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1865: Naiwna Iza wróci do psychola Radka! Marcin przewidzi najgorsze?

W 1865 odcinku "M jak miłość" naiwna Iza (Adriana Kalska) wybaczy Radkowi (Philippe Tłokiński) i pogodzi się z okrutnym mężem ku przerażeniu Marcina (Mikołaj Roznerski). I nic dziwnego, gdyż po wielkim pojednaniu małżonków Chodakowska z powrotem zabierze do siebie Maję (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński), o których Chodakowski zacznie się szalenie niepokoić. Tym bardziej, że w 1865 odcinku "M jak miłość" będzie świadomy, że psychol będzie zdolny do wszystkiego! Jak to się skończy? Koniecznie poznaj szczegóły!