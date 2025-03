M jak miłość, odcinek 1859: Przerażający rysunek córki Marcina! Maja pokaże, jak złym człowiekiem jest Radek – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1862: Przypadek uratuje życie Magdy! To dlatego Julia wróci do siedliska – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" zabierze dzieci od Izy i Radka po sygnale od Szymka (Staś Szczypiński), że w domu byłej żony dochodzi do awantur. Póki co Chodakowski nie będzie miał żadnych dowodów, że Radek krzywdzi dzieci, ale rozpaczliwe słowa syna wystarczą, by spodziewał się najgorszego. Oczywiście detektyw nie zostawi Szymka i Mai bez pomocy! Podczas interwencji w mieszkaniu Izy i Radka na własne oczy przekona się, że coś jest nie tak. Nieobliczalny, niezrównoważony psychicznie Radek postara się uśpić czujność Marcina, ale mu się nie uda.

Kama zaniepokojona rysunek Mai w 1859 odcinku "M jak miłość"

Szymek i Maja w 1859 odcinku "M jak miłość" dopiero będąc z ojcem i Kamą poczują się bezpieczne i szczęśliwe. Niestety Radek nie zniknie z ich życia, a strach przed ojczymem 8-letnia córka Chodakowskich wyrazi rysując obrazek, który będzie przedstawiał ich rodzinę. Jako pierwsza rysunek Mai zobaczy Kama, którą zaniepokoi fakt, że Radek będzie na nim przedstawiony jako groźny, straszny potwór, czarna postać z przerażającego domu. Maja, Szymek i Iza będą się musieli od niego trzymać z daleka, by nie zrobił im nic złego.

Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Maja i Szymek boją się Radka

Jak Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" zareaguje na rysunek Mai z Radkiem? Ponieważ dzieci pójdą już spać, nie będzie miał okazji zapytać córki dlaczego właśnie w taki sposób narysowała ojczyma. Ale Chodakowski postanowi rozmówić się z Izą, żeby wyjaśniła mu, co się dzieje w jej związku z Radkiem i dlaczego dzieci tak się go boją. Do spotkania byłych małżonków dojdzie dopiero następnego dnia i nie przebiegnie ono po myśli Marcina, bo Iza stanie w obronie Radka.