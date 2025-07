Na Wspólnej, odcinek 4060: Danka nie pozwoli Markowi odizolować jej od Szymka! Wygranie mu jego zdradę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4060 - czwartek, 31.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" Danka i Marek ponownie wylądują u wychowawczyni Szymka, gdy dojdzie do kolejnego incydentu z ich synem. Tyle tylko, że Zimiński wciąż nie będzie mógł przyjąć do wiadomości, że z Szymkiem może być coś nie tak, a nie daj Boże, że może mieć on autyzm. W przeciwieństwie do Zimińskiej, która zrozumie, że chłopcu faktycznie może być potrzebna pomoc. I oczywiście, obieca zabrać chłopca do psychologa.

Tyle tylko, że w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Zimiński stanowczo się na to nie zgodzi, a Szymek jeszcze mu w tym pomoże, gdyż zaśnie, przez co ostatecznie nie dotrą oni na umówioną wizytę. I choć dla Marka nie będzie to stanowić żadnego problemu, to dla Danki wręcz przeciwnie!

- Zasnął z wrażenia. No i przypadła nam wizyta - zmartwi się Danka.

- Przestań - poprosi Marek, ale jego żona nie odpuści - To ty przestań, dobra? Szymon potrzebuje pomocy, żeby poradzić sobie z emocjami!

Marek postanowi już sam decydować o Szymku w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak Marek w 4060 odcinku "Na Wspólnej" będzie przekonany, że to on będzie wiedział najlepiej, co będzie potrzebne jemu synowi. I z tego względu postanowi go zabrać do pensjonatu Honoraty (Aleksandra Konieczna) i Romana (Waldemar Obłoza), ale bez Danki!

- Mój syn potrzebuje czasu. Z nami - uzna Zimiński.

- Potrzebuje pomocy psychologa. I to nie jest tylko moje zdanie jak dzisiaj usłyszałeś - Zimińska nie odpuści.

- Dlatego zabieram go pensjonatu Hofferów - zdecyduje Marek.

- Potrzebuję spędzić czas z rodzicami, więc spędzi go z tobą, tak? - oburzy się Danka.

- Kilka dni tylko. To mu dobrze zrobi. Potem będzie z nami - wyjaśni jej mąż.

I wówczas w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Danka już nie wytrzyma i wybuchnie! A to dlatego, iż nie pozwoli, aby Marek odsunął ją od syna, którego będzie kochać jak własne dziecko, mimo iż nim nie będzie. I ostro wypomni to swojemu niewiernemu mężowi!

- Ale od początku powtarzasz "mój syn, moje dziecko", bo jest twój, tak? Ty decydujesz - zdenerwuje się Zimińska.

- Ależ skąd Danusiu - spróbuje uspokoić ją Zimiński, ale na marne - Naprawdę myślisz, że jesteś jedyną osobą, której na nim zależy? Traktuję Szymona jak własne dziecko. Jest nim. Naprawdę wiele mnie kosztowało, żeby przyjąć Cię do domu po zdradzie z dzieckiem stworzyliśmy rodzinę. I nie po to Ci wybaczyłam, żebyś teraz mnie odsuwał na boczny tor. Nie jestem jego biologiczną matką, zgadza się. Ale oboje jesteśmy jego rodzicami.

Zimiński zrozumie, że Danka będzie mieć rację w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Marek przyzna Dance rację i zgodzi się, aby żona jednak pojechała z nimi do pensjonatu Hofferów. I choć Zimińska przyjmie zaproszenie, to jednak nie odpuści wizyty Szymka u psychologa, co Markowi wciąż nie będzie się podobać!

- Wiem, dlatego jeśli chcesz, to możemy pojechać razem - zaproponuje Marek.

- Dobrze. A potem wspólnie pomożemy naszemu dziecku - zapowie Danka, na co jej mąż pokiwa twierdząco głową, ale wciąż nie będzie oscylował za tym pomysłem. Ale tylko do czasu aż w 4061 odcinku "Na Wspólnej" właśnie w pensjonacie Hofferów zrozumie, że zarówno jego żona, jak i wychowawczyni chłopca miały rację co do Szymka!