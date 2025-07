Na Wspólnej, odcinek 4061: Diagnoza Szymka załamie Marka! Odepchnięta Danka nie zostawi męża - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4061 - poniedziałek, 4.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Zimińscy po kłótni o Szymka odwiedzą Hofferów na wsi. I choć Danka wciąż będzie zdania, że chłopiec, u którego nie tylko jego wychowawczyni, ale także i ona sama zauważy cechy spektrum autyzmu wymaga wizyty u specjalisty, to Marek wciąż nie będzie chciał do siebie dopuścić tej myśli!

Mimo iż nauczycielka doniesie mu o nietypowym zachowaniu syna, który najpierw pogryzie swoją koleżankę, gdy ta będzie źle wypowiadać się o jego matce, która była w areszcie, a następnie wszystko się jeszcze pogłębi. Jednak Zimiński nie przyjmie tego do wiadomości i początkowo nawet zbagatelizuje sprawę!

Ale w 4061 odcinku "Na Wspólnej" zmieni zdanie, gdy wybierze się z Szymkiem na spacer z psem! I tam w trakcie 1 sytuacji w jednej chwili dostrzeże, a zarazem zrozumie, że wychowawczyni chłopca i jego własna żona miały co do niego rację.

Danka wesprze załamanego męża w 4061 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4061 odcinku "Na Wspólnej" kompletnie załamie Marka. A to dlatego, że wreszcie uświadomi on sobie potrzeby psychiczne syna i to, że faktycznie wymaga on wsparcia psychologa. Ale zupełnie nie będzie mógł zrozumieć, jak do tego doszło i najpewniej sam zacznie się o to obawiać, co nie ujdzie uwadze odepchniętej przez niego wcześniej Dance.

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Zimińskiej zrobi się ogromnie żal męża! Do tego stopnia, że oczywiście nie będzie go w stanie zostawić, mimo tego, że on wcześniej ją odrzuci i zdecyduje się go wesprzeć nie tylko gestem, ale i dobrym słowem, które dadzą jej mężowi siłę. Tym bardziej, że w tej sytuacji będzie mu ona bardzo potrzebna!

Czy Marek pozwoli sobie pomóc swojej żonie w 4061 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy to w 4061 odcinku "Na Wspólnej" na dobre pogodzi skłóconych małżonków i wspólnie zdecydują się oni pomóc Szymkowi? Czy Marek cofnie swoje wcześniejsze słowa, wypowiedziane w przypływie emocji i znów pozwoli Dance współdecydować o swoim synu? Tego dowiemy się już w 4061 odcinku "Na Wspólnej"!