Na Wspólnej, odcinek 4060: Marek po wyjściu Danki z aresztu zabierze syna! Nie pozwoli jej decydować o Szymku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4060 - czwartek, 31.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" Danka zdecyduje się pomóc Szymkowi, u którego jego wychowawczyni zauważy cechy spektrum autyzmu. Szczególnie, że Marek w ogóle się tym nie zajmie, ani nawet nie raczy jej o tym poinformować, gdyż nie będzie chciał psuć jej radości z powrotu do domu i uniewinnienia w sprawie przemytu narkotyków i udziale w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednak Zimińska i tak się o wszystkim dowie!

Zdradzamy, że w 4057 odcinku "Na Wspólnej" to Danka odbierze Szymka ze szkoły, gdyż Marek będzie musiał zająć się aferą w pracy, gdzie zostanie tak samo niesłusznie oskarżony jak ona i będzie zmuszony grubo się tłumaczyć! Oczywiście, wychowawczyni chłopca postanowi od razu zagaić jego matkę, ale mocno się zdziwi, gdy odkryje, że Zimińska nic nie wie o jej podejrzeniach co do autyzmu u jej syna!

Marek nie pozwoli Dance pomóc Szymkowi w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

I w ten sposób żona Marka pozna prawdę i w przeciwieństwie do męża w 4060 odcinku "Na Wspólnej" postanowi jej nie bagatelizować. Tym bardziej, że zachowanie Szymka faktycznie będzie podejrzane, gdyż chłopiec najpierw pogryzie swoją koleżankę z klasy, a następnie zacznie wskazywać szereg cech, które będą w stanie potwierdzić to zaburzenie.

Dlatego w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Zimińska postanowi zabrać chłopca do psychologa, aby ten pomógł im rozwiązać ten problem. Tyle tylko, że Marek stanowczo się na to nie zgodzi! I wówczas między małżonkami dojdzie do tak burzliwej kłótni, w trakcie której Zimiński wypali, że zamierza sam decydować o swoim synu, co będzie dla Danki ogromnym ciosem.

I nic dziwnego, gdyż przecież Szymek tak naprawdę nie będzie jej synem, a owocem zdrady Marka z kochanką Natalią (Laura Breszka). I choć Zimińską sporo kosztowało, aby wybaczyć niewiernemu mężowi i znów się z nim związać, akceptując przy tym jego dziecko, które zaczęła traktować jak swoje, to mąż właśnie tak jej się za to odpłaci, że ją od niego w końcu odizoluje!

Zimiński pozbawi swojego syna matki w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

A to w 4060 odcinku "Na Wspólnej" nie skończy się dobrze, gdyż przecież Szymek będzie kochał Dankę jak swoją prawdziwą matkę, a w czasie jej nieobecności i pobycie w areszcie straszliwie będzie za nią tęsknił. I nie inaczej będzie w tym przypadku, dlatego jednak w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Marek zdecyduje się go do niej dopuści, a chłopiec znów wpadnie w jej ramiona.

I wówczas Zimińscy zdecydują się na kolejną rozmowę, ale tym razem już na spokojnie. Tym bardziej, że emocje już opadną, a Dance zrobi się żal załamanego i pogubionego męża, który kompletnie nie będzie wiedział, co robić. Ale oczywiście znów będzie mógł liczyć na wsparcie żony. Ale czy z niego skorzysta i wtedy małżonkowie w końcu dojdą do porozumienia? Przekonamy się już niebawem!