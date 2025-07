Na Wspólnej, odcinek 4057: Marek straci kolejną pracę? Zostanie niesłusznie oskarżony tak jak Danka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4057 - poniedziałek, 28.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4057 odcinku "Na Wspólnej" Marek będzie musiał solidnie tłumaczyć się przed swoją szefową, która już wcześniej wytknie mu poważny błąd! Zdradzamy, że w dniu wyjścia niewinnej Danki (Lucyna Malec) z aresztu w laboratorium Zimińskiego zapanuje taki chaos, że dojdzie do pomyłki w opisach próbek, a także kradzieży alkoholu medycznego. I choć wściekła przełożona wezwie wszystkich na rozmowy, to jednak w 2 przypadku nie będzie mieć wątpliwości, że to wina Marka, który będzie znany ze swoich problemów alkoholowych.

Ale jak się okaże w 4057 odcinku "Na Wspólnej" i w 1 przypadku szefowa niesłusznie zrzuci winę za Marka, gdy okaże się, że pomylono wyniki pacjenta, zarażonego wirusem HIV. Przełożona natychmiast skontaktuje się z Markiem i wytknie mu ten błąd, a przerażony Zimiński zacznie wszystko kalkulować. I prędko dojdzie do tego, że nie mógł popełnić tego błędu!

Niewinny Marek będzie musiał się bronić przed nową szefową w 4057 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że tego dnia w 4057 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie go nawet w pracy! W przeciwieństwie do jego koleżanki Izy, która co chwilę podpada swojej szefowej! Ale tym razem, przełożona za winnego uzna właśnie Marka, który będzie musiał się przed nią solidnie tłumaczyć i bronić niczym także niesłusznie oskarżona o przemyt narkotyków i udział w zorganizowanej grupie przestępczej jego żona Danka.

I choć Zimińskiej w końcu uda się wybronić, dzięki nagraniu z telefonu Teresy (Izabela Dąbrowska), to w przypadku jej męża w 4057 odcinku "Na Wspólnej" wszystko będzie zależeć od jego winnej koleżanki Izy! Oczywiście, Marek tak łatwo broni nie złoży, gdyż nie będzie chciał stracić kolejnej pracy i to w momencie, gdy po zawieszeniu Danka dopiero co będzie mogła wrócić do swojej i postanowi o siebie zawalczyć!

Czy Zimińskiemu uda się zachować posadę w 4057 odcinku "Na Wspólnej"?

I w 4057 odcinku "Na Wspólnej" zacznie nakłaniać Izę, aby przyznała się szefowej, że to jej wina! I zagrozi jej przy tym, że w przeciwnym razie, doniesie przełożonej o jej ciąży, przez którą pracownica będzie tak bardzo rozkojarzona. Ale co w tej sytuacji zrobi jego koleżanka?

Czy w 4057 odcinku "Na Wspólnej" Iza faktycznie się przyzna przed swoją szefową i w ten sposób oczyści Marka? A może będzie szła w zaparte, gdyż zda sobie sprawę, że przełożona, której i tak ostatnio ciągle podpada będzie mogła ją zwolnić, przez co ona zostanie na lodzie i to w ciąży? Przekonamy się już niebawem!