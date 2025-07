Na Wspólnej, odcinek 4052: Danka w końcu odzyska wolność, ale problemy Zimińskich wcale się nie skończą - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4052 - czwartek, 17.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4052 odcinku "Na Wspólnej" niewinna Danka w końcu będzie mogła wyjść z aresztu, gdy wreszcie uda się dowieść, że pluszowy miś z amfetaminą nie należał do niej! A wszystko dzięki Rafałowi (Maciej Konopiński), który jeszcze raz dokładnie przeanalizuje filmik, nagrany dla niego przez Teresę (Izabela Dąbrowska) na lotniku i dostrzeże na nim moment, jak kobieta z dzieckiem zostawia go Zimińskiej!

I to okaże się prawdziwym wybawieniem dla żony Marka, gdyż dzięki Czerskiemu (Mariusz Zaniewski) nagranie prędko trafi do prokuratora, a Danka pierwszy raz będzie mogła zadzwonić do męża z aresztu, a już w 4052 odcinku "Na Wspólnej" nawet i w końcu z niego wyjść!

Marek zacznie mieć problemy w nowej pracy w 4052 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, radosna nowina w 4052 odcinku "Na Wspólnej" ogromnie ucieszy Marka, który zechce powitać żonę. Tyle tylko, że pojawi się pewien problem, gdyż w jego laboratorium dojdzie do takiego chaosu, że aż zostaną źle podpisane próbki, a alkohol medyczny tajemniczo zniknie! I w tym przypadku podejrzenie wściekłej szefowej wcale nie padnie na podpadającą jej ostatnio Izę, a właśnie Zimińskiego z uwagi na jego problem alkoholowy!

I choć kobieta wezwie na rozmowy wszystkich, to jednak Marek dla niej będzie największym podejrzanym! I w tej sytuacji i on już zacznie się jej bać. A już tym bardziej, gdy w 4052 odcinku "Na Wspólnej" będzie chciał wyjść z pracy nieco wcześniej, aby pojechać po żonę!

Zimińscy zaczną mieć jeszcze kłopoty z Szymkiem w 4055 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale to w 4052 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie jedynym problemem Zimińskich! A wręcz przeciwnie, bo choć niewinna Danka w końcu wyjdzie z aresztu i wróci do domu, gdzie będzie czekał na nią stęskniony Szymek (Ksawery Kamiński), to i z nim pojawią się problemy! A to dlatego, że chłopiec zacznie się dziwnie zachowywać!

Syn Marka najpierw pogryzie jedną ze swoim koleżanek, która będzie źle mówić o jego mamie, a następnie jego sama wychowawczyni zauważy u niego cechy spektrum autyzmu, o czym jednak Zimiński początkowo nie powie żonie, ale w końcu i ona się o wszystkim dowie, co nie skończy się dobrze.

A na dodatek w 4052 odcinku "Na Wspólnej" nad Markiem wciąż będą wisieć problemy w pracy, które będą miały swój ciąg dalszy, gdy szefowa się z nim skontaktuje i wyzna, że dopuścił się poważnego błędu! I sam również będzie musiał się bronić, gdyż zostanie niesłusznie oskarżony tak samo jak swoja żona...