Barwy szczęścia, odcinek 3095: Regina i Justin już przestaną się ukrywać! Zostawi dla niego Franka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3095 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3095 odcinku "Barw szczęścia" Regina w końcu ulegnie Justinowi! Czapla już dłużej nie będzie w stanie bronić się przed swoim uczuciem do Skotnickiego, który po swoim powrocie z Islandii znajdzie sposób, aby do niej dotrzeć. Biznesmen zacznie brać u niej lekcje gry na pianinie, a po brutalnym ataku na Bruna (Lesław Żurek) znów przejmie jego obowiązki w hotelu, przez co jeszcze bardziej zbliży się do pianistki. Do tego stopnia, że w 3095 odcinku "Barw szczęścia" Regina wpadnie mu w objęcia, czego świadkiem stanie się Kajtek, który przyłapie ich w dwuznacznej sytuacji! I wcale nie będzie zadowolony z tego, że jego przyjaciel pcha się w romans z mężatką!

Regina i Justin zrozumieją, co do siebie czują w 3095 odcinku "Barw szczęścia"!

I oczywiście, w 3095 odcinku "Barw szczęścia" Cieślak nie przejdzie obok tego obojętnie i jak podaje swiatseriali.interia.pl za wszelką cenę spróbuje wybić to Skotnickiemu z głowy, ale zakochany Justin go nie posłucha! A to dlatego, że dla niego będzie to coś więcej! I jak się prędko okaże dla Reginy także!

- Mówię ci, ona nie jest z Frankiem szczęśliwa - przyzna mu Justin.

- A ja ci mówię, że emocje opadną, przestaniecie się sobą jarać i cały romans się skończy - oceni Kajtek.

- Nie chcę, żeby to był romans. Kocham ją - powie stanowczo Skotnicki.

Wszystko przez to, że tuż po schadzce z Justinem w 3095 odcinku "Barw szczęścia" Regina wybierze się na rodzinny piknik z Frankiem i Kamilkiem (Władek Domański), w trakcie którego odmówi bliskości z własnym mężem! A wszystko przez to, że będzie mieć w głowie wyłącznie Justina!

- Tu w każdej chwili ktoś może przyjść - stwierdzi Regina, której chwilę wcześniej nie będzie to przeszkadzać w identycznej sytuacji z Justinem!

Czapla odejdzie od męża w 3095 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Czapla w 3095 odcinku "Barw szczęścia" na tym nie poprzestanie i jak tylko dowie się, że mąż musi wrócić z powrotem do Bydgoszczy, to uzna, że dalsza walka o ich małżeństwo nie ma już żadnego sensu! Regina postanowi definitywnie zakończyć ich związek i każe mu już nie wracać!

- Czyli to wszystko... to wyjście, ten piknik to tylko po to, żebym łatwiej przyjęła informację, że znów nas zostawiasz?... To jedź. I nie wracaj. To koniec naszego związku. Nie chcę się już łudzić... Zabierz swoje rzeczy, jedź i nie wracaj! - wygarnie mu Czapla.

Ale Franek w 3095 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo się nie podda i za wszelką cenę spróbuje go uratować. Dlatego poprosi nawet o pomoc Kasię (Katarzyna Glinka), ale nawet Sadowska nie zdoła wpłynąć na uczucia Czapli! Tym bardziej, że będzie ją rozumiała jak nikt inny, gdyż zachowa się dokładnie tak samo jak ona! Jednak mimo tego Falkowski nie odpuści i zacznie na kolanach błagać żonę, aby dała mu jeszcze jedną szansę! Ale niestety na marne, gdyż jej serce już będzie należeć do Skotnickiego!