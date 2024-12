Barwy szczęścia, odcinek 3087: Aldona będzie pewna, że ma raka! Złe wyniki badań kompletnie ją dobiją - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3089: Małgorzata przejrzy zamiary Józefiny! Wykorzysta syna Cezarego, by skłócić go z Natalią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3087 - czwartek, 05.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3087 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Aldona z trudem odbierze wyniki swojej cytologii. Kiedy zobaczy, że nie są one zgodne z normą, nie będzie w stanie myśleć racjonalnie. Przerażona zacznie szukać informacji w internecie, co tylko pogłębi jej lęki. W głowie Aldony pojawi się najgorsza myśl - choroba nowotworowa, która będzie dla niej jak wyrok. Borys nie od razu zrozumie, dlaczego jego ukochana będzie tak przerażona, ale kiedy Aldona wyjaśni mu, co może oznaczać zły wynik cytologii, mężczyzna sam zacznie odczuwać niepokój…

Reakcja Aldony na wyniki badań w 3087 odcinku "Barw szczęścia". Kompletnie się załamie

Aldona nie będzie potrafiła opanować swoich emocji. Choć w 3087 odcinku serialu "Barwy szczęścia" lekarz na razie nie postawi jednoznacznej diagnozy, a jedynie zleci dodatkowe badania, kobieta uzna, że jest już za późno. „Może mam raka” – wyzna Borysowi, łamiącym się głosem. Jej partner, choć z natury spokojny, z trudem powstrzyma łzy, próbując ją pocieszyć. Aldona będzie przekonana, że jej życie nigdy już nie wróci do normalności, a czekanie na dalsze wyniki stanie się dla niej męką nie do zniesienia.

Aldona faktycznie zachoruje na raka w 3087 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3087 odcinku serialu "Barwy szczęścia". Aldona będzie zmuszona przejść kolejne badania, aby lekarze mogli wykluczyć najgorszy scenariusz. Czas oczekiwania na wyniki będzie dla niej prawdziwym koszmarem. Aldona zacznie rozważać różne możliwości, w tym te najczarniejsze, co wpłynie także na jej relacje z bliskimi. Borys zrobi wszystko, aby wspierać partnerkę, ale sam zacznie się zastanawiać, co zrobi, jeśli diagnoza potwierdzi ich największe obawy.

W 3087 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Aldona znajdzie się w sytuacji, która zmusi ją do konfrontacji z własnymi lękami. Choć na razie nie będzie miała pewności co do swojej choroby, już samo oczekiwanie na wyniki kolejnych badań będzie dla niej nie do zniesienia. Borys, mimo że postara się być ostoją spokoju, będzie czuł się bezradny wobec cierpienia ukochanej. Czy Aldona rzeczywiście zachoruje na raka? Czy wyniki badań rozwieją jej obawy, czy może potwierdzą najgorszy scenariusz? Dowiemy się wkrótce!