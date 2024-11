Barwy szczęścia, odcinek 3086: Powrót Justina! Znajdzie sposób, aby na dobre zbliżyć się do Reginy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3086 - środa, 4.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3086 odcinku "Barw szczęścia" Justin wreszcie wróci ze swojego survivalu na Islandii, gdzie tak naprawdę wybierze się tylko po to, aby spróbować zapomnieć o Reginie, która ostatecznie wybrała Franka (Mateusz Banasiuk), choć sama nie zdołała o nim zapomnieć. Ale mimo tego zdecyduje się ratować swoje małżeństwo ze względu na Kamilka (Władek Domański). Szczególnie, w perspektywie zmiany miejsca pracy i przeprowadzki męża z Bydgoszczy do Warszawy. Tyle tylko, że w 3086 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się skomplikuje, gdy do stolicy wróci w końcu także i Skotnicki i to na specjalne wezwanie Stańskiego, gdzie przecież i Czapla wciąż będzie pracować!

Skotnicki wróci do hotelu Stańskich w 3086 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3086 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki zjawi się w hotelu Stańskich, aby pomóc Brunowi znaleźć inwestorów, którzy pomogliby mu spłacić Bożenę (Marieta Żukowska) bez konieczności sprzedaży hotelu, do czego uparcie będzie dążyć jego żona, żeby solidnie ukarać go za romans z Karoliną (Marta Dąbrowska). Oczywiście, Justinowi szybko uda się znaleźć zainteresowanych tak jak miało to miejsce wcześniej, gdy w ten sam sposób ratował Zaborskiego (Wojciech Solarz). Tyle tylko, że tym razem w 3087 odcinku "Barw szczęścia" w hotel Stańskiego zainwestują zaufani mu Kępscy - Tomasz (Jakub Sokołowski) z Henrykiem (Zbigniew Suszyński), z czego akurat niespecjalnie ucieszy się Oliwka (Wiktoria Gąsiewska). Ale dla nikogo nie będzie miało to żadnego znaczenia!

Tak Justin zdobędzie w końcu serce Reginy w 3088 odcinku "Barw szczęścia"?

A już szczególnie dla Justina, dla którego w 3088 odcinku "Barw szczęścia" powrót do hotelu Stańskich będzie ogromną szansą w dalszej relacji z Reginą. Tym bardziej, że Czapla wciąż nie będzie mogła o nim zapomnieć, z czego zwierzy się Kasi (Katarzyna Glinka). A już zwłaszcza, gdy Skotnicki zdecyduje się wziąć u niej prywatne lekcje gry na pianinie, dzięki czemu jeszcze bardziej się do niej zbliży. I w ten sposób w 3088 odcinku "Barw szczęścia" Patryk (Konrad Skolimowski) domyśli się, że i jego uczucia względem pianistki wcale się nie wypaliły i to nawet mimo dłuższego pobytu na Islandii. Czy zatem po jego powrocie Regina jednak zdecyduje mu się dać szansę? Czy pójdzie za głosem serca a nie rozsądku? Czy Czapla i Skotnicki będą wreszcie razem? Tego dowiemy się już niebawem!