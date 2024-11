Barwy szczęścia, odcinek 3078: Bruno przechytrzy Bożenę przed rozprawą rozwodową! Wpadnie w szał

"Barwy szczęścia" odcinek 3078 - piątek, 22.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3078 odcinku "Barw szczęścia" Bożena dowie się, że Karolina i Dobromir zajęli miejsce jej i Tadzia (Józio Trojanowski) nie tylko w sercu Bruna, ale także i ich mieszkaniu i wpadnie we wściekłość. Stańska nie będzie miała zamiaru ułatwiać nowego życia męża z jego kochanką i dzieckiem i postanowi się na nim słono odegrać za jego romans z Różańską. I nie dość, że zażąda rozwodu i zdecyduje się odebrać mu prawa rodzicielskie do ich syna, to jeszcze uderzy w jego czuły punkt i zażąda połowy ich majątku, którym Stański fizycznie nie będzie dysponował, z czego jego żona doskonale zda sobie sprawę. Tak samo jak z tego, że aby to uczynić Bruno musiałby sprzedać hotel, o czym oczywiście nie będzie chciał słyszeć!

Stański nie zgodzi się na żądania żony i nie sprzeda hotelu w 3078 odcinku "Barw szczęścia"!

I już w 3078 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie na pewien pomysł, aby tego nie robić, a tym samym przechytrzyć Bożenę. Tyle tylko, że nie powie o nim swojemu prawnikowi Klemensowi (Sebastian Perdek), który wcześniej poprosi go, aby konsultował z nim wszystkie decyzje, a jedynie swojej matce Amelii (Stanisława Celińska). Mimo iż ta, jak podaje swiatseriali.interia.pl, tak samo jak Górecki, poradzi mu, aby zgodził się na żądania żony i zyskał nie tylko święty spokój, ale także możliwość kontaktu z Tadziem. Ale Stański w 3078 odcinku "Barw szczęścia" nie ustąpi!

- Mamo, ten hotel to nie tylko pieniądze. Mieszkamy tutaj. Popełniłem mnóstwo błędów, ale ona nie ma prawa wymagać ode mnie, żebym odrzucił coś, na co pracowałem całe życie - powie stanowczo Bruno, po czym zdradzi matce - Mam pewien pomysł!

Bruno dogada się z Justinem i tak załatwi żonę w 3078 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3078 odcinku "Barw szczęścia" Bruno skontaktuje się z wciąż przebywającym na Islandii Justinem (Jasper Sołtysiewicz) i poprosi go o pomoc. I już po chwili rozmowy ze Skotnickim będzie pewien tego, że uda mu się przechytrzyć żonę i to jeszcze sposobem Zaborskiego (Wojciech Solarz)!

- Pamiętasz, jak były potrzebne pieniądze na okup za Tadzia? Rafał znalazł wtedy inwestorów do hotelu, żeby zdobyć gotówkę... Justin potem ich przejął - wyjaśni Amelii, Bruno.

- I co? Chcesz teraz zrobić to samo? - zapyta Wiśniewska, na co syn przyzna, że nie ma innego wyjścia, jak zwrócić się z ofertą zainwestowania w jego biznes do obcych ludzi - Bożena dostanie połowę, ale ani grosza więcej! A hotel przynajmniej na papierze pozostanie mój, nawet jeśli trzeba będzie przekształcić go w spółkę. Z czasem się odkuję i odkupię udziały.

I jak tylko w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Bożena się o tym dowie, to wpadnie w szał! Ale oczywiście, postanowi zrobić wszystko, aby Bruno jednak nie znalazł inwestorów i musiał sprzedać hotel! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!