Barwy szczęścia, odcinek 3133: Modrzycki po postrzale straci pamięć i głos? Będzie walczył o powrót do normalności - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3133 - czwartek, 20.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dramatyczna walka Błażeja Modrzyckiego o życie wejdzie w nową fazę! Po strzelaninie w redakcji "Szoku" dziennikarz trafi do szpitala w stanie krytycznym. Gdy lekarze zrobią wszystko, by go uratować, jego najbliżsi będą drżeli z niepewności czy Błażej w ogóle dojdzie do siebie?

Weronika, wstrząśnięta tym, co się wydarzyło, w 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przyjdzie do szpitala z nadzieją na poprawę. Ale to, co zobaczy, sprawi, że całkowicie straci grunt pod nogami! Błażej będzie leżał nieruchomo, a gdy otworzy oczy, nie wypowie ani słowa.

Błażej nie pozna Weroniki w 3133 odcinku "Barw szczęścia"? Szokująca reakcja dziennikarza

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika odwiedzi Błażeja w szpitalu, ale już po kilku sekundach zrozumie, że sytuacja jest poważniejsza, niż myślała. Dziennikarz nie będzie w stanie wydusić z siebie choćby jednego słowa, a jego spojrzenie nie wyrazi niczego poza pustką. Weronika spróbuje do niego mówić, ale nie uzyska żadnej reakcji...

- Cześć Błażej. Jak się czujesz? Przepraszam, czy to jest normalna reakcja? - zapyta lekarki wystraszona Weronika. - Po intubacji pacjenci mają problemy z mówieniem, ale to minie. - Błażej, nawet nie wiesz jak się cieszę, że żyjesz. Poznajesz mnie?

Błażej w 3133 odcinku "Barw szczęścia" będzie walczyć o życie w szpitalu

W 3133 odcinku "Barw szczęścia" zachowanie Błażeja wystraszy Weronikę nie na żarty, jednak lekarze zapewnią ją, że to może być skutek szoku pourazowego i intubacji. Choć przeżył operację, jego organizm będzie wyczerpany, a lekarze nie dadzą żadnych gwarancji, że w pełni wróci do zdrowia.

Walka o zdrowie Błażeja w 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dopiero się zacznie. Jeśli nawet odzyska świadomość, wciąż pozostanie wielkie pytanie. Czy będzie w stanie funkcjonować, tak jak dawniej? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem oglądając najnowsze odcinki serialu "Barwy szczęścia".