Barwy szczęścia, odcinek 3025: Modrzycki opracuje plan zniszczenia Bruna. Nie cofnie się przed niczym! Stański tego nie wytrzyma?

"Barwy szczęścia" odcinek 3025 - poniedziałek, 09.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Modrzycki w swoim żywiole w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Dla Modrzyckiego nie liczą się ludzie, ale tematy. Ludzi można po prostu wykorzystać, by tematy zamieniły się w artykuły publikowane na łamach i w online`owej odsłonie „Szoku”, którym zarządza po tym, jak ze stanowiska naczelnego wyleciał Łukasz Sadowski (Michał Rolnicki). Pod jego rządami tabloid zamienił się w pisemko atakujące wszystkich, których sekrety można wywęszyć i szyderczo opisać.

Błażej będzie chciał zniszczyć Bruna w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Po wizycie w sądzie, gdzie na sali rozpraw Błażej wysłucha ogłoszenia wyroku dla Zaborskiego (Wojciech Solarz), dziennikarz zauważy, że Karolina i Bruno są ze sobą blisko. A kiedy Rafał, wściekły na to, że spędzi piętnaście lat za kratami, wykrzyczy, że jego partnerka i Stański zmówili się, by go zniszczyć, Modrzycki już będzie miał gotowy temat na swoje kolejne dzieło. Zleci napisanie artykułu Brodzie (Andrzej Popiel). Tytuł - „Z zemsty uwiódł kobietę swojego wroga". Poziom – taki jak tytuł. Błażej jednak się rozczaruje, bo temat nie będzie po myśli Kajetana, który odmówi żerowania na Stańskim. I nie zamierza pisać o jego „przewałach, romansie, krzywdzie dziecka”, jak tego sobie zażyczył jego naczelny (za Swiatseriali.interia.pl).

Błażej pogrąży Bruna tak, że ten już się nie podniesie w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

Niestety, Bruno pogrąży Bruna tak, jak sobie to zamierzy. Naczelny „Szoku” po prostu zwolni Brodę, a artykuł i tak powstanie. Jego publikacja uruchomi kaskadę wydarzeń, które udźwignąłby jedynie człowiek o bardzo silnych nerwach. Tekst w „Szoku” przeczyta Bożena (Marieta Żukowska) i wpadnie w gniew. Przecież mąż upewniał ją, że z Karoliną już się nie spotyka, a tu zdjęcie całujących się kochanków ozdabia artykuł! Bożena zadzwoni do hotelu i o wszystkim opowie Amelii (Stanisława Celińska). Przy okazji zapowie, że nie zezwoli już na wizyty Tadzia (Józio Trojanowski) u ojca. To z kolei doprowadzi matkę Bruna do rozstroju nerwowego, który zacznie się od zniknięcia Amelii, a skończy jej zapaścią na cmentarzu i szpitalem. A potem odmową komunikacji z synem. W odwecie Bruno pojedzie do redakcji, pobije Modrzyckiego i wyląduje w areszcie… Błażej zaś zrobi z siebie ofiarę – pobity dziennikarz w swoim miejscu pracy! Czy Bruno będzie skończony…?