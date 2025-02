Barwy szczęścia, odcinek 3137: Hubert już nie przytuli córki. Marysia nie pozostawi mu złudzeń – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3137: Łukasz postawi redakcję "Szoku" do pionu! Szybko zaprowadzi nowe porządki - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3137 - środa, 26.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Marysia już nie wróci do Huberta z USA? To możliwe, bo przede wszystkim sama tego nie chce. Od kiedy Hubert poznał jej decyzję, zatwierdzoną przez Klarę, jest załamany.

Hubert zacznie się zamartwiać w 3137. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3137. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nikt i nic nie zdoła pocieszyć Huberta w jego smutku z powodu rozłąki z Marysią. Przygnębienie zamieni się w gorycz. Pyrka powie Agacie (Natalia Zambrzycka), że poświęcił córce mnóstwo czasu i uwagi, a ona i tak wybrała Klarę. Dojdzie do wniosku, że najpewniej jest złym ojcem… Za bardzo skoncentrowanym na Emilu (Artem Malaszczuk), o którego Marysia zrobiła się zazdrosna. Poczuje się zbędny. Zacznie nawet wątpić w miłość Asi (Joanna Gzyra), sądząc, że jest po prostu tylko potrzebny jej i jej synowi.

Tęsknota Huberta za Marysią w 3137. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3137. odcinku serialu „Barwy szczęścia” humoru Hubertowi nie poprawi wideorozmowa z Marysią. Pyrka będzie za nią tęsknił i żałował, że nie może jej przytulić. Córce nie będzie go brakować w takim samym stopniu. Powie nawet, że „przecież się widzą”. A co do przytulenia:

- Przytulimy się, jak przyjedziesz – powie bardzo lekko.

Marysia nie bierze więc w ogóle pod uwagę powrotu do Polski, do ojca.

- Tylko kiedy to będzie? - zapyta smutno Hubert.

- Minie szybciej, niż myślisz. Muszę iść – błyskawicznie zakończy rozmowę „Myszka”. Zapowie, że zadzwoni wieczorem. Wówczas w Polsce będzie środek nocy, ale Hubert i tak zgodzi się zerwać z łóżka, by ją znowu zobaczyć.