Barwy szczęścia, odcinek 3145: Agnieszka namówi ojca, by wyznał Basi miłość. Ona też tęskni za Czesławem

„Barwy szczęścia" odcinek 3145 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy Mariusz przebywał w areszcie i potrzebował pomocy w opuszczonym przez niego gospodarstwie, Basia przyjęła propozycję Czesława i zamieszkała z nim w Brzezinach w serialu „Barwy szczęścia". Wzajemna sympatia zrodziła się już wcześniej, podczas Świąt, gdy zatrzymali się u niej z Agnieszką.

Basia słucha Czesława i dobrze go rozumie w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Czesław zrozumiał, że nie był dla Agnieszki dobrym ojcem. Po śmierci żony zamknął się w sobie i wycofał, tak że córka już w szkole musiała się zajmować nim i domem. Nie był dla niej ani uważny ani czuły i nawet kiedy urodziły się jej dzieci, niewiele się zmieniło. Przemiana nastąpiła dopiero, kiedy poznał Ksawerego (Bartosz Gruchot). Czesław wyznał Basi w Brzezinach, że ma potężne wyrzuty sumienia, że tak rozczarował Agnieszkę. Basia go wysłuchała i pocieszyła. Powiedziała mu, że ma jeszcze czas na to, by jej okazać, jak bardzo ją kocha. Ta rozmowa jeszcze bardziej zbliżyła ich do siebie.

Tęsknota Basi i Czesława w 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław wróci do domu we Włocławku, kiedy Mariusz znowu zajmie się swoim gospodarstwem. Nieoczekiwanie dla samej siebie Basia zacznie tęsknić za Zarzecznym. Jola (Małgorzata Potocka) zauważy, jak bardzo będzie nieobecna myślami. We Włocławku z kolei Agnieszka dostrzeże u ojca tęsknotę za Basią. Świeżo zakochana w Łukaszu (Michał Rolnicki), zacznie go namawiać na ujawnienie swoich uczuć wobec Grzelakowej. Czy Czesław zdobędzie się na szczerość i odwagę…?