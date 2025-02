Barwy szczęścia, odcinek 3145: Nieczyste zagranie Franka. Zapłaci włoskiej oszustce za uwiedzenie Justina

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

„Barwy szczęścia" odcinek 3145 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek wreszcie zrozumie, na czym polega problem w jego małżeństwie i w duchu zgodzi się z Reginą. Tak – zaniedbywał ją i syna, nie interesował się nimi. Zostawiał ją samą na długie tygodnie. Podczas gdy on pracował w Bydgoszczy, ona prowadziła i nadal prowadzi Fitness Klub w hotelu Bruna (Lesław Żurek). Kiedy pojmie błędy, nie zrezygnuje z żony. Wręcz przeciwnie – zacznie mu kiełkować w głowie plan jej odzyskania.

Sycylijska zemsta Franka w 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek poleci na Sycylię. Pozna szczegóły pobytu Reginy i Justina wraz z adresem hotelu i wprowadzi się do niego. I to do pokoju sąsiadującego z ich apartamentem. Będzie im wszędzie towarzyszył, chodził za nimi krok w krok. Pewien swego, powie nawet Skotnickiemu, że uczucia jego i żony są nic niewarte i wróci do Warszawy z odzyskaną Reginą.

W 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek wynajmie Sycylijkę, by uwiodła Justina

W 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia” sycylijska romantyczna podróż zamieni się w sycylijski koszmar, który Regina i Justin zapamiętają na długo. Kiedy para wybierze się w nastrojowy rejs, będą sądzić, że wreszcie odetchną, bo tym razem Franek nie będzie deptał im po piętach. Nie będą wiedzieć, że on będzie miał w tym swój ukryty cel. Na pokładzie zbliży się do nich atrakcyjna Włoszka, Emma. Regina, dotąd zupełnie niezazdrosna o Justina, teraz poczuje nieprzyjemne ukłucie. Długonoga Sycylijka nie miałaby problemu z uwiedzeniem każdego mężczyzny. Falkowski postanowił to wykorzystać i namówił ją – również recepcjonistkę tak jak Alessandra/Ola (Michalina Robakiewicz) – do tego, by zawróciła w głowie jego rywalowi. Ale jego niecny plan wyjdzie na jaw, kiedy po rejsie Skotnicki zobaczy, jak Franek daje Emmie pieniądze...