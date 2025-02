Barwy szczęścia, odcinek 3141: Sycylijska vendetta Franka. Tak Falkowski zemści się na Reginie i Justinie

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek będzie miał dla Reginy tylko pogardliwe słowa. Kiedy dowie się, że postanowiła związać się z Justinem, nazwie ją desperatką, którą jej młodszy kochanek niebawem porzuci.

Franek przeanalizuje swoje małżeństwo w 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek znowu uczyni z mieszkania Borysa (Jakub Wieczorek) audytorium dla swoich żali. Znowu się upije i przeprowadzi analizę małżeństwa. Będzie bardzo samokrytyczny – zrozumie, że postawienie na karierę, a nie rodzinę było błędem. Pożałuje wyjazdu do Bydgoszczy. Uzna też, że Justin musi mu za wszystko zapłacić i zapowie, że go zniszczy.

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek będzie pewien, że Regina do niego wróci

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek wprowadzi w życie plan odzyskania dawnego życia i dopieczenia Justinowi. Zjawi się na Sycylii w tym samym czasie, co Regina i Justin. Zajmie apartament obok tego, w którym zatrzyma się żona z kochankiem. I wyjdzie na taras, by ich oboje powitać. Czapla będzie w szoku, a Skotnicki wściekły. Falkowski zapowie im, że na długo zapamiętają tę wycieczkę, bo on zapewni im moc atrakcji. Justin odpowie na to, że nic nie zniszczy ich uczucia. Franek stwierdzi ironicznie:

- A co tu jest do niszczenia?! Odzyskam żonę i wracam do domu.

Najwyraźniej będzie zdania, że miłość Reginy i Justina nie jest wiele warta, a skłonienie Reginy do powrotu do niego zajmie mu tylko jeden dzień.

