Barwy szczęścia, odcinek 3148: Regina pożałuje zerwania z Justinem. Ale na powrót będzie już za późno

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

„Barwy szczęścia" odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina nie tylko nie wprowadziła się do willi wynajętej przez Justina specjalnie dla niej i dla niego. Będzie też bronić Franka nieprzyjmującego do wiadomości odejścia żony. Wkrótce się okaże, że ta strategia się mu opłaci.

Regina nie odpocznie od Franka nawet na Sycylii w 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Regina przekona się, że Franek nie pozwoli jej odejść. Kiedy wyjadą z Justinem w romantyczną podróż na Sycylię – kolejny prezent Skotnickiego dla ukochanej – mąż będzie już tam na nią czekał i to tuż za ścianą ich pokoju. Nie odpuści i postanowi za wszelką cenę odciągnąć Czaplę od kochanka.

W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Regina pożałuje rozstania z Justinem

W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w rezultacie awantury z Frankiem, który wynajmie miejscową Włoszkę, by uwiodła Justina na Sycylii i jego zniknięciu Regina wróci z mężem do Polski. Po rozstaniu ze Skotnickim Czapla poniesie konsekwencje swojej decyzji. Nie była pewna uczuć do Justina, a teraz pozostanie jej życie z Falkowskim, który wcześniej ją zawiódł. Na osłodę pozostanie myśl, że Franek jej przynajmniej nie zdradził, ale ona jego owszem. Jak można odbudować małżeństwo po takich zawirowaniach? Niezdecydowaną Reginę znowu opadną wątpliwości. Nie będzie mogła zapomnieć o kochanku, ale będzie już za późno na powrót do namiętnego romansu. Czapla zwierzy się ze swoich rozterek Kasi. Ale co może jej odpowiedzieć przyjaciółka, która sama zdecydowała się pójść za głosem serca i tego nie żałuje?