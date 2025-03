Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3150: Regina i Franek znów razem. Dla niego wyjedzie z Warszawy - ZDJĘCIA

W 3150 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina (Kamila Kamińska) i Franek (Mateusz Banasiuk), po powrocie z Sycylii, rozpoczną nowy etap wspólnego życia i zaczną wszystko od początku. Znów będą razem, bo podczas wakacji na włoskiej wysypie Regina uzna, że romans z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) nie znaczy dla niej aż tak dużo, by dla niego rozwiodła się z Frankiem i rozbiła ich rodzinę. Ale szanse na to, że Regina się opamięta i zrozumie, czego tak naprawdę chce, są raczej niewielkie. Niespodziewanie w 3150 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy Franka propozycją wyjazdu z Warszawy, porzucenia wszystkiego! Co się będzie za tym kryło? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.