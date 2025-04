Barwy szczęścia, odcinek 3177: Oliwka wróci do Tomasza w sekrecie! Będzie ukrywać spotkania z Kępskim - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Choć Oliwka po bolesnym rozstaniu z Tomaszem deklarowała, że nie chce mieć z nim nic wspólnego, to serce zrobi swoje. W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ich drogi ponownie się skrzyżują, a uczucia wybuchną ze zdwojoną siłą! Oboje nie potrafią zapomnieć o tym, co ich łączyło. Pomimo wszystkich dramatów i trudnych słów, jakie padły w przeszłości, miłość okaże się silniejsza.

Jednak ta decyzja będzie miała swoją cenę. W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka i Tomasz będą spotykać się po kryjomu. Nie chcą, by Wanda dowiedziała się o ich powrocie do siebie. To tylko zwiększy napięcie i sprawi, że sytuacja stanie się jeszcze bardziej wybuchowa...

Oliwka w 3177 odcinku "Barw szczęścia" wróci do Tomasza w tajemnicy

Jeszcze niedawno wydawało się, że między Oliwką a Tomaszem wszystko jest skończone. W 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta stanowczo odrzuciła jego błagania i nie chciała mieć nic wspólnego z jego rodziną. Jej decyzja była twarda jak skała - nie wróci do mieszkania, dopóki Wanda tam przebywa. Tomasz był załamany, ale... wygląda na to, że uczucia między nimi nie wygasły do końca.

W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka i Tomasz zaczną się znów spotykać, ale po cichu, z dala od wścibskich oczu. To będzie ich mały sekret, który z jednej strony da im szansę na odbudowanie więzi, a z drugiej - zagrozi kolejnym wybuchem, jeśli Wanda odkryje prawdę. Oliwka nie chce być częścią życia matki Tomasza, ale... jego samego wciąż nie potrafi wyrzucić z serca.

Tomasz w 3177 odcinku "Barw szczęścia" nie wyzna matce, że znów widuje się z Oliwką

Tomasz znajdzie się między młotem a kowadłem. Z jednej strony będzie czuł coraz silniejsze emocje wobec Oliwki, z drugiej nie będzie miał odwagi przyznać się do tego matce. W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi trzymać wszystko w tajemnicy i nie zdradzić Wandzie ani słowa o spotkaniach z byłą dziewczyną.