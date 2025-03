Barwy szczęścia, odcinek 3160: Oliwka i Tomasz znów razem? Kępski zrobi wszystko, by ją odzyskać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3160- poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka długo próbowała zapomnieć o Tomaszu. Po tym, jak w 3141 odcinku "Barw szczęścia", Kępski stanął po stronie swojego ojca, manipulanta i oszusta, dziewczyna bez wahania zakończyła ich toksyczny związek. Wróciła do swoich spraw, skupiła się na przyjaźniach i zaczęła odbudowywać swoje życie, chcąc zostawić Tomasza w przeszłości.

Okazuje się jednak, że ich drogi nie rozejdą się na długo. W 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka i Tomasz znów się spotkają i nie będzie to zwykła rozmowa. Kępski zdecyduje się na szczere wyznanie i zrobi wszystko, by przekonać ukochaną, że zasługuje na drugą szansę.

Tomasz poprosi Oliwkę o kolejną szansę w 3160 odcinku "Barw szczęścia"

Tomasz doskonale wie, że zawalił sprawę. Po tym, jak zdradził zaufanie Oliwki i postawił rodzinę wyżej niż ich miłość, długo nie mógł sobie tego wybaczyć. Teraz, w 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia", postanowi działać i zawalczyć o swoją ukochaną. Spotkanie z Oliwką uświadomi mu, że nigdy jej tak naprawdę nie zapomniał i że jest gotów zrobić wszystko, by odzyskać jej zaufanie.

W 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz postawi wszystko na jedną kartę i złoży Oliwce propozycję nie do odrzucenia i poprosi ją o kolejną szansę. Będzie przekonywał ją, że się zmienił, że teraz rozumie swoje błędy i jest gotów naprawić wszystko.

W 3161 odcinku "Barw szczęścia" Wanda w szpitalu, a Wiktor znika bez śladu!

W 3161 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja Kępskich zrobi się jeszcze bardziej dramatyczna. Wanda (Maja Barełkowska) nagle straci przytomność i trafi do szpitala! Tomasz i Grażyna (Kinga Suchan) będą przerażeni jej stanem, ale to nie koniec dramatów. W tym samym czasie Grażyna odkryje, że Wiktor nie wrócił na noc do domu i nie daje znaku życia! Co się z nim stanie?

Te wydarzenia odbiją się także na Tomaszu i Oliwce. W 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kępski będzie walczył o miłość, ale rodzinna tragedia może wszystko pokrzyżować. Oliwka znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiała zdecydować, czy chce znów stać u boku Tomasza i wspierać go w trudnych chwilach, czy jednak zamknie ten rozdział raz na zawsze.