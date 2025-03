Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Madzia pocałuje Wiktora, ale szybko tego pożałuje! Powrót do syna oprawcy nie wchodzi w grę - ZDJĘCIA

W 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia (Natalia Sierzputowska) wpadnie w sidła własnych emocji i zdecyduje się na krok, który będzie kosztować ją wiele nerwów! Pocałuje Wiktora (Grzegorz Kestranek), choć sama nie będzie do końca przekonana, czy to właściwa decyzja. Chwilowe zauroczenie nie potrwa długo, bo dziewczyna szybko uzna, że popełniła ogromny błąd. Powrót do relacji z Wiktorem okaże się niemożliwy, zwłaszcza że Madzia nigdy nie wybaczy tego, co zrobił jej ojciec Kępskiego, Henryk (Zbigniew Suszyński). Co wydarzy się dalej w 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.