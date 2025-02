Barwy szczęścia, odcinek 3123: Madzia zgłosi na policji, co jej zrobił Henryk! Tylko dzięki jej zeznaniom Kępski się nie wywinie - WIDEO, ZDJĘCIA

- Boisz się, to jest normalne. Ale jeżeli teraz stąd uciekniesz, to będziesz tego żałowała do końca życia - zacznie swoją historią Grażyna w 3123 odcinku "Barw szczęścia".

- Łatwo ci mówić. Ty przeżyłaś to samo i jakoś tego nie zgłosiłaś...

- Tak i to był mój błąd. Nie popełnił go, proszę cię... Gdybym wtedy zdobyła się na odwagę, to Henryk nie byłby bezkarny i może nie skrzywdziłby ciebie. Ale ty możesz przerwać milczenie, możesz ochronić inne kobiety. Nie czuć tego, co ja przez całe życie. Tych ciągłych wyrzutów sumienia...

- Dlaczego wtedy tego nie zgłosiłaś?

- Szantażował mnie. Uzależnił finansowo. Wpadłam w jego pułapkę!

- Nie miałaś żadnego innego wyjścia?

- Byłam sama z Wiktorem, z małym dzieckiem. Nie miałam nikogo. Nie miałam pieniędzy. Henryk pozwolił mi zamieszkać w mieszkaniu po babci Tomka. Potem nawet dostałam je na własność. Tłumaczyłam sobie, że robię to dla dziecka. I naprawdę ja wtedy myślałam, że nie mam innego wyboru. Wyparłam to. A teraz wiem, że to był strach i trauma...

- Ja też się boję...

- Ja straciłam przez to szacunek do samej siebie. Ale ty nie musisz. Zawalcz o siebie - przekona Madzię Grażyna.