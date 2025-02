Barwy szczęścia, odcinek 3133: Wiktor zerwie kontakty z ojcem. Dla niego jest tchórzem kryjącym zboczeńca – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3133 - czwartek, 20.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Tomasza nadeszły ciężkie czasy. Przez gwałt jego ojca na Madzi literalnie zawali się jego świat. Ale ojciec gwałciciel i matka (Maja Barełkowska), która kryla go przez lata i tolerowała jego wyskoki to jeszcze nie będzie wszystko. Przeciw niemu obrócą się ukochana Oliwka i syn Wiktor.

Oliwka wykrzyczy Tomkowi, że już go nie zna w 3132. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Oliwka zrezygnuje z pracy w hotelu Bruna (Lesław Żurek) po tym, jak będzie on od niej wymagał, by tolerowała w nim obecność Henryka do chwili wyjaśnienia sprawy gwałtu. Chcąc zachować się lojalnie wobec przyjaciółki, Zbrowska złoży wymówienie w trybie natychmiastowym i zacznie pakować swoje rzeczy. Tomek będzie chciał, by jeszcze się zastanowiła i nie podejmowała decyzji pod wpływem emocji i Oliwka zwróci się przeciw niemu. Powie mu, że już go nie poznaje i wybiegnie z pokoju…

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor nazwie ojca tchórzem

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor również stanie przeciw Tomkowi. Będzie miał mu za złe, że wiedząc, do czego doszło, nic mu nie powiedział. Wiktor dowie się o gwałcie od mamy (Kinga Suchan). Również o tym, że dziadek zgwałcił przed laty także ją.

- Nie chciałem cię oszukiwać, tylko zaczekać. Sytuacja jest delikatna – będzie się tłumaczył Tomek.

- Sytuacja jest ohydna – wycedzi przez zaciśnięte zęby wściekły Wiktor.

- Policja się tym zajmuje. Nie chciałem ci mieszać w głowie, dopóki nie będzie wiadomo czegoś na pewno.

- Ja wierzę Madzi i mamie, ty nie?

- Tu chodzi o mojego ojca.

- O gwałciciela!

- A gdyby do ciebie przyszła jakaś kobieta i powiedziała to samo o mnie, to co? Od razu byś jej uwierzył?

- A może ty chcesz go kryć? Jak babcia?

- Oszalałeś?! Mnie też się to w głowie nie mieści. Ale nie chciałem, żebyś przechodził przez to, przez co ja przechodzę. Tego chciałem ci oszczędzić.

- Ty mnie nie musisz oszczędzać. Ja akurat nie jestem tchórzem. Tylko tchórze boją się prawdy! Ty chyba wiesz coś o tym… - Wiktor nie pozostawi Tomkowi złudzeń co do tego, co i jak o nim myśli...