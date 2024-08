Barwy szczęścia, odcinek 3031: Wiktor wyląduje na bruku! Straci wszystkie pieniądze i nawet ojciec mu nie pomoże

Barwy szczęścia, odcinek 3029: Marysia wreszcie przekona się do Asi! Tak wkupi się w jej łaski - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3029: Afera na przyjęciu ojca Kępskiego! Tomek z synem Wiktorem skoczą sobie do gardeł

Barwy szczęścia, odcinek 3030: Cezary po raz pierwszy zobaczy syna! Sofia nie potwierdzi, że Czarek to jego dziecko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3031 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3031 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor zderzy się z brutalną rzeczywistością, gdy jego samochód po nielegalnym wyścigu będzie wymagał kosztownej naprawy. Sytuacja stanie się dramatyczna, gdy okaże się, że chłopak nie ma grosza przy duszy. W desperacji zwróci się o pomoc do swojej dziewczyny, Madzi, licząc na jej wsparcie. Jednak to, co usłyszy, zmrozi mu krew w żyłach.

"Na mnie nie licz..." - westchnie Madzia, która przypomni Wiktorowi, że już od dawna wisi jej pieniądze za czynsz, a ostatnio to ona zajmuje się wszystkimi wydatkami. Jak podaje światseriali.interia.pl, dziewczyna będzie miała dość niańczenia Wiktora i zaproponuje, by zrobili sobie przerwę​!

Barwy szczęścia ZWIASTUN nowego sezonu. Mariusz zginie w pożarze? Natalia i Cezary wrócą z Indii, a w życiu Asi namiesza jej były chłopak! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiktor dostanie zimny prysznic od ojca!

Po kolejnej porażce Wiktor w 3031 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się zwierzyć swojemu ojcu, Tomaszowi (Jakub Sokołowski), licząc, że ten zrozumie jego sytuację i pomoże mu wyjść na prostą. Jednak Tomasz nie zamierza ratować swojego syna z opresji. Wprost powie Wiktorowi, że sam jest winny swoim problemom i powinien wziąć odpowiedzialność za swoje czyny.

"Zachowujesz się nieodpowiedzialnie, sam sobie przysparzasz problemów. Kobiety nie tego oczekują od swoich facetów."

Brak pieniędzy i dachu nad głową! Co zrobi Wiktor?

W 3031 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor, odrzucony przez wszystkich, zrozumie, że nie ma już gdzie się podziać. Gdy Madzia wróci do domu po pracy, zastanie prawdziwy chaos - Wiktor nie tylko nic nie zrobił z bałaganem, ale nawet nie zadbał o zakupy. Jego desperacja i brak odpowiedzialności doprowadzą do kolejnej kłótni, podczas której Madzia nie wytrzyma i zaproponuje, by odpoczęli od siebie.

Zszokowany Wiktor, który stracił nie tylko samochód, ale i wsparcie najbliższych, będzie zmuszony spakować swoje rzeczy i wyprowadzić się z mieszkania​. Jak chłopak odnajdzie się w nowej sytuacji? Tego z pewnością dowiemy się już niedługo!