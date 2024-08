Barwy szczęścia, odcinek 3029: Afera na przyjęciu ojca Kępskiego! Tomek z synem Wiktorem skoczą sobie do gardeł

"Barwy szczęścia" odcinek 3029 - piątek, 13.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Nadchodzi wielka afera u Kępskich. W 3029 odcinku "Barw szczęścia" świętowanie Henryka z Wandą zamieni się w jatkę ojca z synem. Zachowanie Wiktora w nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" pozostawi wiele do życzenia. Zacznie się od błahych przewinień, ale dziwna sytuacja eskaluje. Kępski zauważy bowiem, że młody Wiktor nie bardzo przejmuje się wspólnym biznesem, a większość spraw związanych ze sklepem pozostaje na jego głowie. Chłopak nie raczy wstawać z łóżka na czas, odebrać dostaw czy porządnie wypełniać innych obowiązków. To zdenerwuje ukochanego Oliwki (Wiktoria Gąsiewska).

Świętowanie u Wandy i Henryka w 3029 odcinku "Barw szczęścia" zamieni się w koszmar

Wiktor z Tomaszem stawią się na ważnym przyjęciu rodzinnym. Henryk z Wandą zapowiedzą świętowanie czterdziestej rocznicy ślubu i z tej okazji chcieliby spędzić czas z bliskimi. Zapewne będą sobie wyobrażać miły czas i przyjemną atmosferą, ale niestety nic bardziej mylnego. Konflikt Tomasza z synem tak eskaluje, że w końcu dadzą upust emocjom. Niestety w niefortunnym miejscu i czasie...

Ostra kłotnia Tomasza z synem podczas przyjęcia rodziców

Kępski nie wytrzyma luźnego podejścia syna do życia, jego braku odpowiedzialności i małego zaangażowania we wspólny biznes. W momencie, w którym Tomasz postara się jak najlepiej dbać o interes, chłopak nie przejmie się konsekwencjami oraz stratą klientów. Ukochany Oliwki wreszcie wyłoży synowi, o co ma do niego pretensje, ale Wiktor zagra jeszcze ostrzej. Uzna bowiem, że nie poprowadzi kursu jazdy na deskorolce. Nie przejmie się niczym.

Zdradzamy, że zachowanie Wiktora w nowym sezonie "Barw szczęścia" zaogni się jeszcze bardziej. W późniejszych odcinkach wyjdzie na jaw, że syn Kępskiego nie ma nawet pieniędzy na czynsz... Nawet Madzia (Natalia Sierzputkowska) przyzna, że z chłopakiem dzieje się coś naprawdę dziwnego.