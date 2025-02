Barwy szczęścia, odcinek 3140: Wiktor zabije Henryka? Nie wytrzyma na widok zboczonego dziadka – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3140 - poniedziałek, 03.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3140 odcinku „Barw szczęścia” dumny Henryk zjawi się w hotelu Stańskich z dowodem „niewinności” w sprawie swojego ataku na Madzię! Kępski przedstawi Brunowi (Lesław Żurek) i Justinowi (Jasper Sołtysiewicz) pismo z prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa przeciwko niemu, czym mocno zszokuje Skotnickiego, który mimo wszystko wciąż będzie wierzył swojej przyjaciółce.

W zupełnym przeciwieństwie do Tomasza, który w 3140 odcinku „Barw szczęścia” tylko utwierdzi się w tym, że jego ojciec jest niewinny, skoro prokuratora zdecydowała się umorzyć śledztwo. I to stanowisko przedstawi swojemu synowi.

- Skoro nie ma wystarczających dowodów, to znaczy, że sytuacja nie jest jednoznaczna – uzna Tomasz.

Wiktor nie pogodzi się z decyzją w sprawie zboczonego Henryka w 3140 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że Wiktor w 3140 odcinku „Barw szczęścia” będzie zupełnie innego zdania, gdyż tak samo jak Justin będzie wierzył nie tylko Madzi, ale także i swojej matce Grażynie (Kinga Suchan), która była jego wcześniejszą ofiarą. I aż nie będzie mógł uwierzyć, że Tomasz znów stanął po stronie zwyrodnialca.

Ale to i tak będzie nic w porównaniu do tego co wydarzy się później, gdy i w ich sklepie w 3140 odcinku „Barw szczęścia” pojawi się dumny Henryk, aby i im osobiście pochwalić się dowodem swojej „niewinności”! A raczej bezkarności, z czego Wiktor doskonale będzie zdawał sobie sprawę. Do tego stopnia, że aż nie wytrzyma na widok zboczonego dziadka i otwarcie zacznie mu grozić!

- Zaraz rozwalę ci tę deskę na łbie! - powie stanowczo rozgrzany do czerwoności Wiktor.

Wściekły Kępski nie zniesie widoku zwyrodnialca na wolności w 3140 odcinku „Barw szczęścia”!

Widok Henryka w 3140 odcinku „Barw szczęścia” tak wścieknie Wiktora, że wnuk znów będzie gotowy rzucić się na dziadka z pięściami! Przypomnijmy, że dopiero co tak zrobił, gdy w końcu dowiedział się o ataku zboczeńca nie tylko na swoją byłą dziewczynę, ale także i swoją matkę i o mało nie doprowadził seniora do zawału serca!

Ale w 3140 odcinku „Barw szczęścia” młody Kępski będzie gotowy na więcej, gdyż aż nie będzie mógł pojąć, jaki tak zwyrodnialec mógł wywinąć się od odpowiedzialności, mimo iż będzie winny! Czy zatem tym razem dokończy dzieła i naprawdę zabije Henryka? Zdradzamy, że nie! Jednak na jego przychylność, tak jak i Justina, nie będzie miał, co liczyć!