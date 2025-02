Barwy szczęścia, odcinek 3140: Dumny Henryk po umorzeniu sprawy wróci do hotelu Stańskich, ale Justin nie będzie chciał już z nim współpracować – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3140 - poniedziałek, 03.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3140 odcinku „Barw szczęścia” dumny Henryk wróci z powrotem do hotelu Stańskich, gdy, tak jak wcześniej prosili go Justin z Brunem, jego sprawa już oficjalnie się zakończy. Tyle tylko, że jej finał mocno zszokuje Skotnickiego, który ani przez chwilę nie zwątpi w oskarżenie Madzi.

Dlatego, gdy w 3140 odcinku „Barw szczęścia” Kępski wkroczy gabinetu Stańskiego ze swoim dowodem „niewinności”w ręku, a mianowicie i pismem, potwierdzającym umorzenie jego sprawy przez prokuraturę, to nieźle się zaskoczy!

- Oto dowód mojej niewinności. Pismo o umorzeniu sprawy przez prokuraturę – oświadczy z dumą Henryk.

Justin po umorzeniu sprawy Henryka zakończy z nim współpracę w 3140 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3140 odcinku „Barw szczęścia” Justin aż nie będzie mógł uwierzyć w to, że prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zwyrodnialca, który tak skrzywdził jego przyjaciółkę. Tym bardziej, że Madzia nie będzie jego pierwszą ofiarą, gdyż w przeszłości Kępski zrobił to samo Grażynie (Kinga Suchan) i za to nie odpowiedział.

Dlatego w 3140 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki będzie zszokowany tym, że i tym razem mu się upiecze, mimo tego iż będzie winny i on doskonale będzie o tym wiedział, gdyż będzie ufał Banaś. I z uwagi na nią, nie wywiąże się ze słowa, danego wcześniej biznesmenowi i nie dość, że go nie przeprosi za to, że wcześniej go wyrzucił, to jeszcze zdecyduje się ostatecznie zakończyć z nim swoją współpracę!

- Nie zamierzam dłużej współpracować z tym... panem – oświadczy stanowczo Justin, czym mocno zszokuje Bruna!

Bruno nie zdoła powstrzymać Skotnickiego w 3140 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, decyzja Justina w 3140 odcinku „Barw szczęścia” nie spodoba się Brunowi, który stanowczo zaprotestuje. I nic dziwnego, gdyż w tej sytuacji na ostatniej prostej straciłby cennego inwestora, bez wsparcia którego nie byłby w stanie spłacić Bożeny (Marieta Żukowska) i zatrzymać hotelu.

Ale Stański nie będzie miał nic do gadania, gdyż interesy Kępskiego będzie reprezentował Skotnicki, który w ramach solidarności z Madzią w 3140 odcinku „Barw szczęścia” nie zmieni zdania i ostatecznie zakończy swoją współpracę ze zwyrodnialcem. A Bruno już nic nie będzie mógł z tym zrobić!