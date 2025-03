Barwy szczęścia, odcinek 3161: Wesele Józefiny pochłonie majątek Andrzeja! Będą nawet złote zaproszenia – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 01.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Andrzej nabrał wody w usta w kwestii swoich interesów i nadal tak jest. Jego sprawy finansowe są jego sekretem. Wszystkie pytania Józefiny, które się ich tyczą, Zastoja-Modelski skutecznie zbywa.

Wesele Józefiny bez gości Andrzeja w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina dowie się od Andrzeja, że on nie zaprosi dosłownie nikogo na swoje wesele. Znowu wspomni, że nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Dopowie, że jego bliskim zależy tylko na jego pieniądzach. A gdyby poznali ją, posądziliby Dżo o chęć przejęcia jego majątku. Tak Rawiczowa wpadnie na pomysł podpisania intercyzy.

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej zamówi złote weselne zaproszenia

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej przypomni Józefinie, że nie musi się martwić o koszty wesela i może zaprosić, kogo chce, ponieważ on zapłaci za wszystko. Pieniądze na sfinansowanie największego wydarzenia towarzyskiego w Europie mają pochodzić ze sprzedaży jego warszawskiego mieszkania. Taka feta będzie wymagać odpowiedniej oprawy. Zaproszenia to jej ważna część, to je goście najpierw zobaczą. Dżo pokaże narzeczonemu kilka propozycji. On podpowie, by zamówić takie w kształcie renifera. Józefina słusznie odrzuci ten tandetny pomysł. Spodobają się jej inne, które zobaczy w laptopie:

- Proste, z klasą... I ta dyskretna złota nitka… Koszmarna kwota.

- Nitka pewnie z prawdziwego złota – oceni Zastoja-Modelski. I powie ukochanej, by je zamówiła, skoro uważa, że będą najlepsze. Józefina oceni, że wesele pochłonie majątek. Ale Andrzej odpowie z galanterią, że to i tak poniżej wartości ich miłości.

