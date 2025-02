Barwy szczęścia, odcinek 3130: Józefina weźmie ślub na reniferze! Andrzej sprzeda mieszkanie, żeby za to zapłacić – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3130 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sofia (Valeri Gouliaeva) przekonała się, że Józefina chciałaby wesela pośród śniegu, najlepiej z kuligiem i pochodniami. Tak jej powiedziała Dżo przymierzając przed lustrem – latem – futro i futrzaną czapę. Jej marzenie o tatrzańskim ślubie zostanie wzięte pod uwagę...

Józefina zauważyła, jak samotna czuje się Sofia w serialu "Barwy szczęścia"

Józefina wie, że Sofia nie zazdrości jej szczęścia i dobrze jej życzy. Również Dżo zależy na tym, by mama jej wnuka znalazła miłość. Ale Sofia jest od bardzo dawna przygnębiona i nie wierzy, że może ją jeszcze spotkać coś dobrego. Natalia (Maria Dejmek) podejrzewa u niej depresję poporodową.

W 3130. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej sprzeda mieszkanie, by uszczęśliwić Józefinę

W 3130. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej zaskoczy Józefinę wręczając jej olbrzymi bukiet róż, obiecując, że tak już będzie do końca jej życia. Potem kolejna niespodzianka – bilety lotnicze do Rovaniemi w Finlandii:

- Tam weźmiemy ślub. Będzie tak, jak sobie wymarzyłaś. Śnieg, sanie, renifery i zorza polarna w tle – zapowie nieposiadającej się ze szczęścia i wzruszonej narzeczonej.

- Byłoby cudownie! Ale ja chcę zaprosić całą rodzinę, a jeżeli to ma być w Finlandii, to…

- Koszty nie mają znaczenia – zaznaczy Zastoja-Modelski.

- Ale to są koszty astronomiczne!

- Mam mieszkanie w Warszawie. Sprzedam i wystarczy na wszystko – zapowie szczodry Andrzej.

- To jakieś szaleństwo, Andrzeju… - Józefina nie uwierzy w to, co usłyszy.

- Zgadza się. Oszalałem, ale tylko na twoim punkcie – przyzna narzeczony.