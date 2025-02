Barwy szczęścia, odcinek 3133: Józefina zostanie utrzymanką Andrzeja? Ciekawy plan narzeczonego Rawiczowej - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

„Barwy szczęścia" odcinek 3133 - czwartek, 20.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

By spełnić marzenie narzeczonej, Andrzej postanowił sprzedać mieszkanie w Warszawie. Wszystko po to, by mogła w dzień ślubu pojechać w kuligu na saniach ciągniętych przez renifery.

Józefina zaprosi wszystkich na wesele w Finlandii w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Andrzej wręczył Józefinie bilety lotnicze do Rovaniemi. Oświadczył jej, że właśnie tam wezmą ślub – w śniegu, na saniach i z zorzą polarną w tle. By mogła zaprosić na wesele całą rodzinę – co pochłonęłoby kosmiczne koszty – sprzeda mieszkanie. Jednocześnie Dżo nadal nic nie będzie wiedzieć o naturze jego interesów, a każdą jej próbę ich poznania on będzie odpierał na coraz to nowe sposoby.

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej wyjawi swój pomysł na przyszłość dla Józefiny

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej stwierdzi, że nie chce łączyć uczuć z biznesem, co bardzo zadziwi Józefinę:

- Od kiedy to pieniądze szkodzą miłości? Jest wręcz odwrotnie.

Ale Zastoja-Modelski będzie obstawał przy tym, by Dżo nie zaprzątała sobie głowy jego interesami. Argumentem będzie jej nieznajomość branży nieruchomości.

- Uważasz, że nie dam rady jej poznać? - zapyta mocno zaskoczona, a nawet urażona Józefina.

- Nie, ale to jest zupełnie inna skala, niż stadnina – stwierdzi jej narzeczony.

- Podważasz moje kompetencje biznesowe?

- Wybacz, nie chciałem cię urazić. To tak z troski.

- A może z zazdrości, że mogę potem być bogatsza od ciebie? - zapyta zalotnie Dżo, co będzie oznaczać, że uważa Andrzeja za większego milionera, niż ona sama.

- Przejrzałaś mnie! Oczywiście, że się boję. A wiesz, dlaczego chcę być bogatszy od ciebie? Bo chcę, żebyś była moją utrzymanką – wypali narzeczony ze śmiechem.

- Niedoczekanie twoje! - stwierdzi Dżo śmiertelnie serio.