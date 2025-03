Barwy szczęścia, odcinek 3156: Wiktor nie wyciągnie z Grażyny prawdy! Nie będzie wiedziała, z kim zaszła w ciążę

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Madzia pocałuje Wiktora, ale szybko tego pożałuje! Powrót do syna oprawcy nie wchodzi w grę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Podejrzenia Wiktora, że Henryk jest jego ojcem w 3156 odcinku "Barw szczęścia" podsyci sama Grażyna, która po oskarżeniu Kępskiego seniora o gwałt wcale nie odetchnie z ulgą! Zbyt wiele krzywd zaznała ze strony byłego teścia, który wykorzystywał ją, gdy była jeszcze z Tomaszem, żeby teraz mogła o tym zapomnieć. Szczególnie, że Wiktor jest częścią tej bolesnej przyszłości i stale jej przypomina o tym, jak Henryk zmuszał ją szantażem i groźbami do uległości!

Grażyna w 3156 odcinku "Barw szczęścia" nadal nie będzie wiedziała, kto jest ojcem Wiktora

Dręczony wątpliwościami Wiktor w 3156 odcinku "Barw szczęścia" wprost zapyta Grażynę, kto jest jego biologicznym ojcem, czyim jest synem, ale matka sama nie będzie tego wiedziała.

- Chcę wierzyć, że jesteś owocem miłości mojej i Tomka, a nie tego koszmaru, który zgotował mi Henryk - wyzna Grażyna, którą cytuje światseriali.interia.pl. Widząc jednak głęboki żal w oczach syna, po chwili doda, że to w ogóle się dla niej liczy, że nie musi wiedzieć, czy to Tomasz jest jego ojcem, czy Henryk, którego uważał za dziadka.

- Prawda jest taka, że jesteś moim synem i bardzo cię kocham - zapewni Wiktora, lecz jemu to nie wystarczy. - Nie dam się zbyć! Muszę wiedzieć - stwierdzi młody Kępski.

Wiktor w 3156 odcinku "Barw szczęścia" zażąda od Tomasza testów DNA na ojcostwo

W 3156 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor spotka się z Tomaszem i zażąda testów DNA, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Inaczej nie zazna spokoju, że jego ojcem jest ktoś tak podły jak Henryk. Na nic się zdadzą argumenty Tomka, że rozpamiętywanie przeszłości może do końca zniszczyć ich rodzinę. Prawda będzie taka, że Kępscy już i tak nią nie będą! - Zrobimy testy, dowiemy się, jaka jest prawda i nigdy już do tego nie wrócimy - zapewni Wiktor swojego ojca, który jednak okaże się jego bratem.