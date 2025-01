Barwy szczęścia, odcinek 3127: Wiktor napadnie na Henryka i Wandę! Zemści się za to, co Kępski zrobił Madzi i jego matce - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3119: Zdradzona Agnieszka znajdzie zrozumienie u Łukasza. Historia jej życia go poruszy

„Barwy szczęścia" odcinek 3127 - środa, 12.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wiktor wymierzy sprawiedliwość w 3127 odcinku "Barw szczęścia". Nie zostawi informacji o działaniach Henryka i spróbuje zemścić się na dziadku. Dotąd nie wyobrażał sobie, że senior może dopuszczać się tak haniebnych czynów. Wiktor jako jeden z ostatnich pozna prawdę o napadzie na Madzię. Grażyna (Kinga Suchan) wesprze dziewczynę po ataku Henryka, wykorzystaniu jej bez zgody. Mało tego, senior raczej nie okaże skruchy, a wręcz przeciwnie - do końca będzie pewny siebie z przyklejonym cwaniackim uśmieszkiem na ustach.

Na szczęście w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" coraz więcej osób pozna prawdziwą twarz Henryka. Najpierw Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) wesprze przyjaciółkę, a Tomasz odwróci się od ojca. Dopiero potem całą prawdę odkryje Wiktor. Dowie się, co spotkało Madzię i to z ręki jego dziadka! Przełomem będzie także poważna rozmowa z mamą. Grażyna wyzna synowi szokującą prawdę sprzed lat. Długo ukrywała, że także została skrzywdzona!

Wiktor napadnie na Henryka w 3127 odcinku "Barw szczęścia"!

Wiktora opanuje wściekłość. Pomyśli tylko o tym, by dorwać zboczonego dziadka w swoje ręce. Zareaguje instynktownie, będzie działał w obronie Madzi i mamy. Może rękoczyny to nie jest najlepszy sposób na rozwiązanie jakichkolwiek konfliktów, ale Kępski nie opanuje żądzy zemsty. W 3127 odcinku "Barw szczęścia" poleci do dziadka z pretensjami, gotowy rzucić się na niego gołymi rękoma!

Wanda rozdzieli Wiktora i Henryka

Dobrze, że na miejscu będzie Wanda, która powstrzyma Wiktora. Spróbuje zainterweniować, przytrzymać wściekłego chłopaka, by nic nie zrobił Henrykowi i potem nie żałował takiego występku. Kępski senior nasłucha się kilku przykrych słów i zobaczy, że bliscy są przeciwko niemu. Czy cokolwiek zrozumie? To okaże się niebawem.