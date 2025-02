Barwy szczęścia, odcinek 3120: Madzia upije się na koncercie Reginy! To przez alkohol podstępny Henryk ją wykorzysta - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3121: Madzia nie dojdzie do siebie, po tym co jej zrobił Kępski. Tylko u Oliwki poszuka ratunku - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3120 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3120 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia zjawi się w hotelu Stańskich, by uratować sytuację Reginy, której sukienka ulegnie awarii tuż przed występem. Dzięki swojej wiedzy stylistycznej znajdzie dla niej idealną kreację i uratuje koncert przed katastrofą. Wszystko potoczy się w dobrym kierunku, aż do momentu, gdy Madzia zostanie na przyjęciu po występie. Wystawne wnętrza, elegancka atmosfera i wszędzie porozstawiane kieliszki szampana zrobią swoją i sprawią, że dziewczyna kompletnie straci kontrolę nad sytuacją...Madzia nie zdoła się oprzeć, a alkohol stanie się jej jedynym sposobem na odreagowanie ostatnich trudnych chwil.

Madzia upije się na koncercie Reginy w 3120 odcinku "Barw szczęścia"

W 3120 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia nie będzie znała umiaru, aż w końcu upije się do tego stopnia, że zacznie zwracać na siebie uwagę innych gości. Justin (Jasper Sołtysiewicz), który również będzie na koncercie, zauważy, co się dzieje, i spróbuje ją powstrzymać. Madzia na całe szczęście weźmie sobie jego rady do serca, jednak wracając do mieszkania, zgubi swoje klucze do showroomu i dopiero wtedy rozpocznie się prawdziwy dramat.

Henryk w 3120 odcinku "Barw szczęścia" rzuci się na Madzię!

Niestety, klucze do showroomu znajdzie nie kto inny jak Henryk Kępski, który od dawna ma wobec Madzi nieczyste zamiary. Pod pretekstem zwrotu zguby zjawi się w 3120 odcinku "Barw szczęścia" pod jej drzwiami, a w ręku będzie trzymał nie tylko klucze, ale i butelkę wina. Zmęczona, oszołomiona alkoholem Madzia nawet nie pomyśli, że może być w niebezpieczeństwie, i zaprosi go do środka.

W 3120 odcinku serialu "Barwy szczęścia" początkowo rozmowa będzie niewinna - Madzia przejdzie z Henrykiem na "ty", a atmosfera zrobi się swobodniejsza. Jednak w pewnym momencie wszystko przybierze niepokojący obrót. Gdy wino się skończy, Henryk pokaże swoją prawdziwą twarz! Zacznie dobierać się do dziewczyny, a ta, mimo że będzie próbowała się bronić, nie zdoła się uwolnić. Mężczyzna wykorzysta jej stan i zrobi coś niewyobrażalnego!

Madzia nie otrząśnie się po incydencie z Henrykiem w 3121 odcinku "Barw szczęścia"

Zdradzamy, że w 3121 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia nie będzie w stanie dojść do siebie po tym, co ją spotkało. Poczuje ogromne poczucie winy i zacznie obwiniać samą siebie. Szok, niedowierzanie i poczucie upokorzenia sprawią, że dziewczyna zupełnie się załamie. Zrozpaczona Madzia zwróci się o pomoc do Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), ale ta, zajęta własnymi problemami, nie od razu zauważy, jak poważna jest sytuacja. Madzia zacznie izolować się od wszystkich i zamknie się w sobie.