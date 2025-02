Barwy szczęścia, odcinek 3134: Szczęśliwa nowina u Reginy i Justina dobije Franka. Borys wesprze Falkowskiego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3121: Madzia nie dojdzie do siebie, po tym co jej zrobił Kępski. Tylko u Oliwiki poszuka ratunku - WIDEO, ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Śledztwo Józefiny w sprawie Andrzeja. Nabierze podejrzeń co do pierścionka zaręczynowego - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3134 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3134 odcinku "Barw szczęścia" Franek zostanie uraczony całkiem zaskakującą nowiną. Strażak nie zdąży pogodzić się z tym, co spotkało jego związek. Mowa bowiem o całkowitym rozpadzie miłości i to w dużej mierze z winy samego Falkowskiego. To on cały czas jeździł do pracy do Bydgoszczy, Czapla musiała sama zajmować się Kamilkiem, a później okazywało się, że mąż przyjeżdża tylko na chwilę i znów wraca do obowiązków. W trudnej sytuacji kobieta mogła liczyć na Aldonę (Elżbieta Romanowska) oraz Borysa. Kiedy nadeszło rozstanie, Grzelak stanął po stronie przyjaciela. To właśnie on jest największym wsparciem Franka i to się nie zmieni.

Franek pozna okrutną prawdę. Regina powie mu to w twarz?

Falkowski zdaje sobie sprawę, że między Reginą a Justinem (Jasper Sołtysiewicz) rośnie romans, o co zresztą miał do chłopaka duże pretensje. Dopiero w 3134 odcinku "Barw szczęścia" dowie się całej prawdy o zamiarach i planach Reginy. Co za tym idzie - Kamila, którym muszą wspólnie się zająć.

Regina zbierze się na odwagę i wreszcie powie byłemu ukochanemu o związku z Justinem. Nie chodzi o zwykłe spotykanie się, przelotny romans czy dziwną grę, Czapla poinformuje Franka o tym, że jest zakochana, szczęśliwa i w trwałym związku ze Skotnickim. Jak przyjmie to Falkowski?

Borys wsparciem dla Franka

Można się domyśleć, że Franek nie będzie zachwycony obrotem sprawy. Prawdopodobnie do końca liczy, że może jednak odzyska rodzinę. W 3134 odcinku "Barw szczęścia" Borys znów wesprze przyjaciela. Chyba zapowiada się na to, że Regina i Justin faktycznie będą tworzyć wspólną przyszłość, skoro Skotnicki wynajmie dla ukochanej dom! Przed Falkowskim trudne wybory.